Ăn vặt miền Tây: Bánh Pía trứng muối tan chảy siêu béo ngậy!

Món ngon mỗi ngày 27/06/2022 16:10

Làm bánh pía tại nhà, siêu ngon, ăn siêu béo

BÁNH PÍA NHÂN TRỨNG MUỐI

Ăn vặt miền Tây: Bánh Pía trứng muối tan chảy siêu béo ngậy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần nhân:

Nhân tan chảy:

  • 3 quả trứng vịt muối
  • 10gr sữa bột
  • 70ml whipping cream
  • 20gr đường trắng
  • 2 lát phomai

Nhân trứng muối:

  • 3 quả trứng gà
  • 3 quả trứng vịt muối
  • 30gr sữa bột
  • 30ml whipping Cream
  • 60gr đường trắng
  • 30gr bơ lạt
  • 50gr bột mì
  • 1 lát phomai

Phần bột bánh:

Phần bột vỏ:

  • 100gr bột mì
  • 35gr bơ lạt
  • 15gr đường bột
  • 1 muỗng cafe muối
  • 35ml nước

Phần bột ruột:

  • 100gr bột mì
  • 50gr bơ lạt

Cách làm:

- Trứng muối làm sạch, trộn dầu mè hấp chín 15 phút.

  • Làm nhân tan chảy:

- Cho tất cả nguyên liệu phần nhân tan chảy vào máy xay nhuyễn.

- Đổ ra khuôn, để vào tủ đá đến khi đông cứng hoàn toàn.

  •  Làm nhân trứng muối:

- Đánh tan 3 quả trứng với đường, sau đó thêm bột mì, bơ và whipping vào khuấy đều.

- Tiếp đến cho sữa bột, phomai lát, trứng muối đã nghiền vào hỗn hợp trên.

- Bắc lên bếp để lửa vừa sên tới khi phần nhân đặc và khô lại, đụng vào không dính tay thì cho ra bát tô, để nguội.

- Chia nhân thành 8 viên, đặt nhân trứng muối tan chảy vào trong và gói lại.

  • Trộn bột:

- Phần bột vỏ: trộn 100gr bột mì, 35gr bơ lạt, 15gr đường với 30ml nước. Dùng tay nhồi bột 5-10 phút.

- Phần bột ruột: 100gr bột mì với 50gr bơ lạt nhào thành khối đồng nhất.

- Bọc màng thực phẩm, cho bột nghỉ 15-20 phút.

- Cuối cùng mỗi loại bột chia thành 8 viên bằng nhau.

  • Tạo hình:

- Lấy một phần bột vỏ cán thành hình ovan. Lấy một phần bột ruột đặt lên phần vỏ bánh, dàn mỏng đều sao cho tiết diện nhỏ hơn phần vỏ. Rồi ấn dẹt hai loại bột với nhau.

- Cuộn và cán bột 2 lần

- Cho nhân vào giữa và gói lại và vo tròn.

- Dùng đáy cốc ấn nhẹ lên để mặt bánh dẹt chút.

 

Ăn vặt miền Tây: Bánh Pía trứng muối tan chảy siêu béo ngậy! - Ảnh 2

  • Nướng:

- Nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ trong 12 phút.

- Quét một lớp lòng đỏ trứng lên mặt bánh nướng tiếp 180 độ trong 3 phút.

 

Ăn vặt miền Tây: Bánh Pía trứng muối tan chảy siêu béo ngậy! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Ruby

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