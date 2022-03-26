Tuổi thơ ngọt ngào với những tô cháo hến tía tô siêu chất lượng!

Món ngon mỗi ngày 26/03/2022 20:47

Cháo hến xào, vừa đậm đà, vừa ngọt thịt hến siêu ngon

CHÁO HẾN

Tuổi thơ ngọt ngào với những tô cháo hến tía tô siêu chất lượng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1500-2000gr hến
  • 150-200gr gạo
  • 3-5 củ hành tím
  • Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, muối, gia vị, bột tiêu, bột nghệ, hành lá, tía tô

Cách làm:

- Vo gạo, ngâm trong nước chừng 15-20 phút rồi cho vào nồi, đổ 800-1000 ml nước vào nấu. Đun to lửa khi sôi thì vặn nhỏ lửa đun khoảng 30-40 phút.

- Hến rửa sạch, ngâm trong nước vo gạo chừng 45-60 phút, rửa sạch và cho hến vào nồi, đổ khoảng 300-500ml nước vào luộc. Để to lửa đun đến khi sôi thì cho 10-15gr muối vào và đảo hến. Đun vừa lửa để không bị trào chừng 10-15 phút thì chắt nước để riêng

- Nhặt/ đãi lấy ruột hến, rửa sạch, để ráo.

- Tía tô, hành lá rửa sạch thái nhỏ

- Hành tím bóc vỏ thái mỏng, phi vàng, chừa lại 1 ít, còn lại cho hến vào xào. Nêm 1 chút nước mắm, 1 chút gia vị và chút hạt tiêu.

- Cho thêm nước luộc hến vào cháo, có thể cho 1/2 hến xào vào nồi cháo, nêm nếm vừa ăn.

- Múc cháo ra bát, rắc hành, tía tô thái nhỏ, hành tím, hến xào và chút hạt tiêu lên và thưởng thức

 

 

Tuổi thơ ngọt ngào với những tô cháo hến tía tô siêu chất lượng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Lê Thị Hải Yến

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