Tuổi thơ ngọt ngào với những tô cháo hến tía tô siêu chất lượng!

Cháo hến xào, vừa đậm đà, vừa ngọt thịt hến siêu ngon

CHÁO HẾN

Nguyên liệu:

1500-2000gr hến

150-200gr gạo

3-5 củ hành tím

Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, muối, gia vị, bột tiêu, bột nghệ, hành lá, tía tô

Cách làm:



- Vo gạo, ngâm trong nước chừng 15-20 phút rồi cho vào nồi, đổ 800-1000 ml nước vào nấu. Đun to lửa khi sôi thì vặn nhỏ lửa đun khoảng 30-40 phút.

- Hến rửa sạch, ngâm trong nước vo gạo chừng 45-60 phút, rửa sạch và cho hến vào nồi, đổ khoảng 300-500ml nước vào luộc. Để to lửa đun đến khi sôi thì cho 10-15gr muối vào và đảo hến. Đun vừa lửa để không bị trào chừng 10-15 phút thì chắt nước để riêng

- Nhặt/ đãi lấy ruột hến, rửa sạch, để ráo.

- Tía tô, hành lá rửa sạch thái nhỏ

- Hành tím bóc vỏ thái mỏng, phi vàng, chừa lại 1 ít, còn lại cho hến vào xào. Nêm 1 chút nước mắm, 1 chút gia vị và chút hạt tiêu.

- Cho thêm nước luộc hến vào cháo, có thể cho 1/2 hến xào vào nồi cháo, nêm nếm vừa ăn.

- Múc cháo ra bát, rắc hành, tía tô thái nhỏ, hành tím, hến xào và chút hạt tiêu lên và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Thị Hải Yến

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