Mùng 1 Tết: Muốn may mắn “gõ cửa” cả năm, đừng bỏ lỡ những việc cần làm này

Xã hội 16/02/2026 16:00

Mùng 1 Tết không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà còn là thời điểm vàng để 'gieo' những hạt giống may mắn, bình an cho hành trình 365 ngày sắp tới.

Mùng 1 tết nên làm gì để may mắn?

Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, ngày mùng 1 tết là ngày đầu tiên của năm mới, mọi người đều mong muốn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc trong cả năm. Vì vậy những việc làm trong ngày đầu năm mới được mọi người rất chú ý. Dưới đây là danh sách những việc bạn nên làm trong ngày đầu tiên bước sang năm mới.

Lễ chùa đầu năm

Mùng 1 Tết: Muốn may mắn “gõ cửa” cả năm, đừng bỏ lỡ những việc cần làm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi lễ chùa không những là một trong những hoạt động tâm linh được nhiều người lựa chọn mà còn là một nét đẹp văn hóa của mỗi người dân Việt trong ngày đầu tiên của năm mới. Khi đến chùa, bạn không chỉ tìm về những phút lắng đọng với những lời cầu chúc cho gia đạo bình an, mà còn là dịp để du xuân, ngắm cảnh, thư giãn sau một năm dài mệt nhọc, vất vả. 

Chúc tết 

Theo quan niệm của mỗi người Việt, thì nói những lời hay ý đẹp đầu năm thì sẽ có một năm viên mãn. Vì vậy, mọi người thường dành cho nhau những lời chúc hay và ý nghĩa nhất. Bên cạnh đó việc chúc tết còn là để thể hiện tình cảm của con cháu dành cho ông bà, của anh em họ hàng thân thiết…

Mừng tuổi 

Mùng 1 Tết: Muốn may mắn “gõ cửa” cả năm, đừng bỏ lỡ những việc cần làm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mừng tuổi mang ý nghĩa mong muốn những lời chúc tốt đẹp của người mừng dành cho người nhận. Trẻ con và người già thường được mừng tuổi nhiều hơn cả.

Tiền mừng tuổi thường được đựng trong những chiếc phong bao lì xì có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, cát tường.

Hái lộc đầu năm 

Hái lộc hay xin lộc là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân Việt vào dịp đầu năm mới, việc làm này mang ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho mỗi người. 

Mặc trang phục màu sặc sỡ 

Màu sắc trang phục được mọi người lựa chọn nhiều nhất trong ngày đầu năm mới là màu đỏ, màu vàng. Đây là những màu biểu trưng cho sự may mắn, tiền tài trong cả năm.

Ăn những món ăn may mắn

Mùng 1 Tết: Muốn may mắn “gõ cửa” cả năm, đừng bỏ lỡ những việc cần làm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sáng mùng 1 nên làm gì? Bạn nên chọn những món ăn mang lại may mắn trong buổi sáng đầu tiên của năm mới. Với người miền bắc thường lựa chọn xôi gấc hay bánh chưng trong bữa ăn đầu tiên của năm mới với mong muốn có thật nhiều may mắn, hạnh phúc trọn đầy trong cả năm. Người miền nam thì hay chọn món canh khổ qua trong bữa ăn đầu tiên của năm mới để vượt qua hết mọi khó khăn, khổ cực.

Bên cạnh các món ăn thì những loại hoa quả có màu đỏ như dưa hấu, thanh long ruột đỏ cũng được nhiều người chọn ăn trong ngày đầu năm với quan niệm mang lại may mắn.

Tinh thần luôn vui vẻ

Mùng 1 đầu tháng nên làm gì để may mắn? Bạn nên giữ cho mình tinh thần vui vẻ, lạc quan để có một năm luôn cảm thấy vui vẻ trong tất cả mọi việc. Không nên có thái độ cáu gắt, khó chịu, bất hòa với người khác vào ngày đầu tiên của năm mới, bởi người xưa quan niệm rằng bạn sẽ gặp phải những điều điều khiến bản thân bực mình, công việc không có nhiều thuận lợi, cuộc sống nhiều lục đục.

Mùng 1 tết nên kiêng làm những điều gì?

Trong phần nội dung trên bạn đọc đã được tìm hiểu những việc nên làm trong ngày mùng 1 tết để mang đến nhiều may mắn cho mỗi người. Vậy trong ngày nay bạn cần kiêng làm những việc gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần nội dung tiếp theo:

  • Không quét nhà: người xưa quan niệm rằng vào ngày mùng 1 tết nếu bạn quét nhà thì sẽ đuổi thần tài ra khỏi nhà, làm mất đi tài lộc, gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn trong cả năm. Vì vậy mọi người thường không quét nhà, nếu quét thì chỉ quét vào 1 góc trong nhà.
  • Tránh làm vỡ đồ đạc: các đồ vật như gương, bát, ly, cốc… bị vỡ đều là điềm báo những điều không may mắn. Vì vậy, cần hạn chế tối đa việc làm vỡ đồ đạc trong ngày mùng 1 tết hay cả những ngày bình thường trong năm. 
  • Tránh vay mượn tiền bạc: theo quan niệm của người Việt, trong ngày đầu tiên của năm mới là ngày mở cửa để đón lộc vào nhà, nếu bạn cho người khác vay tiền thì giống như dâng phúc lộc vào tay người khác. Ngược lại nếu bạn vay tiền của người khác thì sẽ khiến cho cuộc sống của bản thân và gia đình trong cả năm sẽ rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Vì vậy bạn hãy tránh xa việc vay mượn tiền bạc trong những ngày đầu tiên của năm mới nhé.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc mùng 1 tết nên làm gì để may mắn và những điều không nên làm trong ngày này. Hy vọng qua những thông tin bài viết cung cấp, bạn đọc sẽ có những việc làm ý nghĩa, tốt đẹp trong ngày xuân đầu tiên của năm mới 2026. 

