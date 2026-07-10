Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 10/07/2026 05:50

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ vô cùng rực rỡ. Con giáp này vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến. Bạn luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Thậm chí, bạn có thể được cất nhắc lên vị trí mới cao hơn, hưởng mức lương thưởng lớn hơn.

Bạn sẽ có một năm vô cùng khác biệt và đáng nhớ trong thời gian tới. Khả năng cao, đời sống tình cảm của bạn sẽ có sự thay đổi lớn, biến cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán của bạn trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống.

 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên trong công việc. Đồng thời, bạn nhận được sự giúp sức nhiệt tình từ đồng nghiệp nên mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng thời hạn. Điều này sẽ mang đến cho bạn một khoản thu nhập không hề nhỏ từ việc được khen thưởng. 

Dù là ở giới nào thì con giáp này luôn nắm thế chủ động cả trong chuyện tình cảm lẫn trong cuộc sống và điều đó chính là điểm mê hoặc lòng người của bạn. Cùng "tần sóng" với bạn là những người tràn đầy năng lượng, luôn hào hứng với những trải nghiệm vui vẻ, ngẫu hứng và hứa hẹn bất ngờ. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến và may mắn bủa vây. Do đó, bạn cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Bên cạnh đó, khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người. Ngoài ra, về vận trình tình cảm, các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền'

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/7/2026, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/7/2026, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tiền bạc, một bước lên mây, phát Tài phát Lộc, càng chăm chỉ càng giàu có

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tiền bạc, một bước lên mây, phát Tài phát Lộc, càng chăm chỉ càng giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
9 ngày tới: Top 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu sang hơn người, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi

9 ngày tới: Top 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu sang hơn người, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 0h00 ngày mai (11/7), top 3 con giáp bỗng dưng trở thành đại gia, trở nên giàu sang, nắm trong tay nhiều sổ đỏ, đất đai

Đúng 0h00 ngày mai (11/7), top 3 con giáp bỗng dưng trở thành đại gia, trở nên giàu sang, nắm trong tay nhiều sổ đỏ, đất đai

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
11 ngày tới: Top 3 con giáp được Thần Tài ưu ái nên vận may tới tấp, ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc

11 ngày tới: Top 3 con giáp được Thần Tài ưu ái nên vận may tới tấp, ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Biết thai nhi không phải con mình, chồng tôi làm ngay điều này khiến cả nhà bất ngờ

Biết thai nhi không phải con mình, chồng tôi làm ngay điều này khiến cả nhà bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Nghe con gái bảo nhà cô giáo có một bạn nhìn giống con, tôi âm thầm tìm hiểu và sững sờ khi biết điều ẩn giấu

Nghe con gái bảo nhà cô giáo có một bạn nhìn giống con, tôi âm thầm tìm hiểu và sững sờ khi biết điều ẩn giấu

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi kinh ngạc khi đến là một nơi 'lạnh người'

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi kinh ngạc khi đến là một nơi 'lạnh người'

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

"Nữ hoàng trái cây" đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe

"Nữ hoàng trái cây" đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền'

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/7/2026, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/7/2026, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tiền bạc, một bước lên mây, phát Tài phát Lộc, càng chăm chỉ càng giàu có

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tiền bạc, một bước lên mây, phát Tài phát Lộc, càng chăm chỉ càng giàu có

9 ngày tới: Top 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu sang hơn người, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi

9 ngày tới: Top 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu sang hơn người, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'