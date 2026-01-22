Ôtô tải chạy trên quốc lộ 49B, khi tới gần trường THPT Tố Hữu thì tông vào ba xe đạp điện làm hai người chết tại chỗ.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 6h48 ngày 22/1, ôtô tải chạy qua phường Phong Quảng, tới gần trường THPT Tố Hữu thì tông vào một xe đạp điện của học sinh đang sang đường. Sau đó ôtô đâm tiếp vào hai xe đạp điện và dừng lại bên lề đường.

Camera nhà dân ghi lại khoảnh khắc xe tải tông loạt xe đạp điện gần trường THPT Tố Hữu, sáng 22/1. Video: Người dân cung cấp

Ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch phường Phong Quảng, cho biết một học sinh và một phụ nữ ở địa phương tử vong tại chỗ. Một số người bị thương, đã được đưa tới bệnh viện.

Các xe đạp điện vỡ nát - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trên mặt đường. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một học sinh và một phụ nữ đi chợ.

Sau tai nạn, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

