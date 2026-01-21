Chó thả rông cắn ngay trước nhà, bé trai phải khâu gần 20 mũi

Một bệnh nhi 4 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi bị chó thả rông cắn vào vùng mặt ngay trước cửa nhà, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/1, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông tin, cháu G.H. (4 tuổi, trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương nguy hiểm ở vùng mặt do chó cắn.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương sâu vùng má, miệng, gây chảy máu. Các bác sĩ đã cầm máu, khâu 20 mũi để xử lý vết thương.

Cháu bé được tiêm huyết thanh kháng dại quanh vết thương ngăn ngừa virus lây lan vào hệ thần kinh trung ương. Các bác sĩ cũng chỉ định tiêm vaccine phòng dại theo liệu trình, huyết thanh kháng uốn ván cho cháu H..

Cháu bé bị chó cắn vào vùng má và miệng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTV News, người nhà cháu H. cho biết, khi cháu đang chơi trước cổng nhà, bất ngờ bị một con chó tấn công. Con chó đã cắn nhiều lần vào vùng mặt cháu H.

Cháu H. được các bác sĩ chỉ định nhập viện để theo dõi sức khỏe.

