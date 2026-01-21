Danh tính người phụ nữ liên tiếp sập bẫy lừa đảo, mất hơn 8 tỷ đồng

Tin vào những lời hứa hẹn, người phụ nữ đã chuyển hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, bà không thể thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Theo thông tin từ VnExpress, phụ nữ đến trình báo, cho biết đã truy cập trang Facebook mang tên "Shark Linh/Quỹ Mở Hợp Tác Đầu Tư VinaCapital", nơi đăng tải nhiều nội dung quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận. Khi liên hệ, bà được hướng dẫn truy cập vào một website giả mạo để bắt đầu nạp tiền.

Trong lúc hoang mang, bà được tư vấn tìm đến một trang Facebook khác mang tên "Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh" với hy vọng lấy lại vốn. Tại đây, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu bà nạp thêm 460 triệu đồng với lý do "hỗ trợ thủ tục" nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Biết bị lừa, người phụ nữ lên mạng tìm kiếm các dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa". Khi liên hệ, những người tự xưng là "chuyên gia" đưa ra hàng loạt lý do như "phí rút tiền", "chứng minh tài chính", thậm chí "cài virus vào hệ thống để đòi tiền", nhằm yêu cầu bà chuyển thêm tiền.

Do nôn nóng muốn lấy lại số tiền đã mất, bà tiếp tục chuyển thêm 3,25 tỷ đồng. Tổng cộng, sau nhiều lần rơi vào các "bẫy" khác nhau, nữ nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, chỉ đầu tư qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép.

"Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa", công an nhấn mạnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14h20 ngày 20/1, trong khi chờ đến lượt khám mắt tại cơ sở y tế, chị Trang thấy có tin nhắn biến động số dư tài khoản ngân hàng. Lướt qua, tưởng người em trả nợ gần 500.000 đồng nên chị không để tâm.

Một lát sau, chị thấy tài khoản ngân hàng báo nhận 2.000 đồng cùng lời nhắn về việc chuyển khoản nhầm, mong được trả lại, kèm số tài khoản ngân hàng mang tên L.T.H..

“Lúc này tôi mới để ý tài khoản ngân hàng nhưng nhiều số quá không đọc được hết. Con gái tôi học lớp 6 xem tin nhắn, bảo tôi vừa nhận gần 500 triệu đồng. Tôi chắc chắn có người chuyển nhầm nhưng cũng sợ bị lừa đảo nên đến trụ sở công an phường nhờ xác minh để trả lại”, chị Trang chia sẻ.

Thời điểm này, chị L.T.H. (SN 1992, trú khối Đồng Tiến, phường Tân Mai) cũng đến trụ sở Công an phường Tân Mai trình báo việc chuyển nhầm tiền.

Sau khi công an xác minh, khẳng định số tiền gần 500 triệu đồng là của chị H., dưới sự chứng kiến của cán bộ công an, chị Trang đã chuyển trả đầy đủ số tiền trên.

Theo lãnh đạo Công an phường Tân Mai, đây không phải là lần đầu tiên chị Trang liên hệ với cơ quan chức năng để trả tiền người khác chuyển nhầm.

Ngày 9/12/2025, tại trụ sở công an, chị Trang hoàn trả cho chị N.T.T.L. (SN 1996) số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.