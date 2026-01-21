Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 20/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang điều trị tích cực cho 3 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, buồn nôn và nôn do bị ngộ độc khi uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột.

Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Ngay sau đó, các bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19/1, bệnh viện có tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong 1 gia đình gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020), cùng ngụ xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Tại đây, các y, bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ kháng sinh, bù dịch điện giải, giảm hấp thu độc chất, dinh dưỡng, thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.

Đến 16 giờ ngày 20/1 (sau 18 giờ vào viện) sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện. Trong đó, bệnh nhân B.T.H.Q. có tiến triển tốt hơn nhưng còn nôn, chưa có rối loạn nhịp tim, bệnh nhân đã có nhận thức, tiếp xúc được. Bệnh nhân B.T.H.P. tiếp xúc chậm, còn buồn nôn và nôn dịch vàng, chưa có rối loạn nhịp. Bệnh nhân B.T.H.T., ý thức giảm hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, có tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, đang được lọc máu liên tục.

4 mẹ con nhập viện do uống trà sữa nghi ngờ có pha thuốc diệt chuột - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào lời kể của người nhà các bệnh nhi, khoảng 16 giờ ngày 19/1, các cháu đã được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột màu đỏ không rõ loại.

Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc tiến hành gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch. Đến 22 giờ thì nhập Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Về thông tin mẹ ruột cho trẻ uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột, theo nguồn tin từ một lãnh đạo Công an xã Thạch Quảng, thông tin trên là đúng sự thật. Không chỉ có 3 trẻ nhỏ bị ngộ độc mà người mẹ cũng uống thuốc diệt chuột, hiện đang cấp cứu thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong tình trạng hôn mê.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc được cơ quan chức năng bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, người vợ trẻ trong lúc nóng giận đã làm chuyện dại dột.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ.