Hành trình từ 'cửa tử' trở về của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

Đời sống 21/01/2026 06:00

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới mương đã ngừng tim, cơ thể tím tái, trên người dính đầy bùn đất

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/1, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết vào khoảng 7h30 cùng ngày, Phòng Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một trẻ sơ sinh do người dân phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, đưa tới.

Em bé được phát hiện bị bỏ rơi tại một mương nước thuộc phường Quảng Phú, trong tình trạng lấm lem bùn đất, quấn một tấm chăn mỏng, còn nguyên dây rốn và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Hành trình từ 'cửa tử' trở về của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất - Ảnh 1
Hình ảnh trẻ sơ sinh thời điểm được đưa tới bệnh viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại thời điểm nhập viện, tình trạng của trẻ tím toàn thân, da dính nhiều bùn đất và có đỉa nhỏ bám vào người, thân nhiệt hạ thấp, mạch không bắt được, bụng mềm. Dây rốn của trẻ dài và rỉ ít máu ở đầu.

Các bác sĩ xác định đây là một bé trai, mới sinh, ước tính khoảng 33-34 tuần tuổi và nặng 1,7kg.

Hành trình từ 'cửa tử' trở về của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất - Ảnh 2
Trẻ sơ sinh sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay lập tức, trẻ sơ sinh được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán trẻ đã ngừng tim. Tuy nhiên, nhờ sự cấp cứu kịp thời và khẩn trương, nhịp tim của trẻ đã trở lại.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết sau khi triển khai các phương án điều trị, tắm rửa sạch sẽ, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe còn rất yếu. Các bác sĩ đang tích cực theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi.

Từ khóa:   cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tin moi

