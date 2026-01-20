Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Đời sống 20/01/2026 16:57

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện bé gái bị Phùng Tiến Cao vùi lấp dưới đất, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Phùng Tiến Cao (27 tuổi, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái), đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của Công an xã Xuân Ái về việc, anh V.X.Đ. (50 tuổi, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) trình báo về việc khoảng 13h ngày 18/1, vợ anh là chị T.T.H.H. (43 tuổi) và con gái anh là cháu V.A.T. (6 tuổi) đến xã Xuân Ái để xem lợn, mục đích mua về bán dịp Tết, nhưng sau đó mất liên lạc.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh và tìm kiếm hai nạn nhân. Quá trình xác minh, tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện chị T.T.T.H. tử vong tại khu vực đồi quế thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái.

Ngoài ra, cảnh sát đã phát hiện cháu V.A.T. bị thương nặng, đang nằm bất tỉnh gần đó nên đã đưa đến Trung tâm y tế khu vực Văn Yên cấp cứu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai sau đó đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức các biện pháp điều tra vụ án.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày (18/1), các lực lượng đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phùng Tiến Cao.

 

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi - Ảnh 1
Đối tượng Phùng Tiến Cao tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo VnExpress, tại cơ quan công an, đối tượng Cao khai nhận, do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua lợn trên địa bàn xã Xuân Ái vài lần, nên hắn đã nảy sinh ý định lừa chị H. xuống xã Xuân Ái để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, chiều 18/1, Phùng Tiến Cao gọi điện hẹn gặp chị H. ở đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái để dẫn đi xem đàn lợn. Sau đó, đối tượng lừa nạn nhân đi lên khu vực đồi quế rồi dùng dao sát hại khiến chị H. tử vong tại chỗ, con gái chị H. bị thương nặng.

Sau khi gây án, Cao đã cướp xe máy và một chiếc điện thoại đi động của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Cao đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (44 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi để điều tra về tội trốn thuế.

