Kịp ngăn người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu Văn Lang tự tử

Đời sống 20/01/2026 13:53

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời ngăn chặn một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, sự việc xảy ra lúc 22h50 ngày 19/1 khi Tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT phát hiện một phụ nữ dựng xe máy trên cầu Văn Lang có biểu hiện tâm lý bất ổn, nghi vấn nhảy cầu tự tử.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để thuyết phục, trấn an tinh thần và kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm đến tính mạng cho người phụ nữ này.

Kịp ngăn người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu Văn Lang tự tử - Ảnh 1
CSGT Phú Thọ kịp thời ngăn chặn hành vi nhảy cầu Văn Lang tự tử của người phụ nữ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại trụ sở cơ quan công an, người phụ nữ cho biết sinh năm 1998, trú ở Hà Nội. Đây là một người khuyết tật, do gặp áp lực trong cuộc sống nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, có ý định tự tử.

Từ sự quan tâm, động viên của lực lượng công an, người phụ nữ nhận thức được hành vi tiêu cực của mình và cam kết không tái diễn hành động tương tự.

Công an phường Thanh Miếu đã liên hệ gia đình đến đón người phụ nữ này về nhà để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ ổn định tâm lý.

Kinh hoàng người đàn ông tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

Kinh hoàng người đàn ông tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

Ngày 20/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, quê Long An) 20 năm tù về tội Giết người.

