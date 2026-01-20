Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời ngăn chặn một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.
Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, sự việc xảy ra lúc 22h50 ngày 19/1 khi Tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT phát hiện một phụ nữ dựng xe máy trên cầu Văn Lang có biểu hiện tâm lý bất ổn, nghi vấn nhảy cầu tự tử.
Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để thuyết phục, trấn an tinh thần và kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm đến tính mạng cho người phụ nữ này.
Theo thông tin từ báo Dân trí, tại trụ sở cơ quan công an, người phụ nữ cho biết sinh năm 1998, trú ở Hà Nội. Đây là một người khuyết tật, do gặp áp lực trong cuộc sống nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, có ý định tự tử.
Từ sự quan tâm, động viên của lực lượng công an, người phụ nữ nhận thức được hành vi tiêu cực của mình và cam kết không tái diễn hành động tương tự.
Công an phường Thanh Miếu đã liên hệ gia đình đến đón người phụ nữ này về nhà để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ ổn định tâm lý.