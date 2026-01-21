Đi xe máy kẹp 3 tông Thượng úy Cảnh sát giao thông nhập viện cấp cứu

Tối 20/1, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị thương.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 15h12 ngày 20/1, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, gồm đại úy Nguyễn Anh Tuấn (tổ trưởng) cùng thiếu tá Tôn Thất Cường, thiếu tá Nguyễn Khánh Long, thượng úy Phan Lâm Phương và thượng úy Phạm Hùng Sinh.

Khi đến đoạn qua thôn Tân Ấp, thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe máy do Hoàng Gia Bảo điều khiển, chở Phan Trọng Bảo (17 tuổi, trú xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Kim Chi (16 tuổi, trú xã Tuyên Sơn), chạy hướng Bắc - Nam. Tuy nhiên, xe máy tông trúng làm thượng úy Phương văng khoảng 5 m, xe máy trượt từ giữa lòng đường vào lề.

Xe máy lao thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Thượng úy Phương bị gãy xương đùi chân trái và xương chậu, được sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê (Hà Tĩnh) rồi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. 3 người trên xe máy bị xây xước nhẹ.

Công an xã Tuyên Sơn phối hợp cảnh sát giao thông đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông, đồng thời báo cáo Công an tỉnh để xử lý sự việc.

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện bé gái bị Phùng Tiến Cao vùi lấp dưới đất, đưa đi cấp cứu kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-xe-may-kep-3-tong-thuong-uy-canh-sat-giao-thong-nhap-vien-cap-cuu-751317.html