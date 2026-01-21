Uống thuốc an thần của người lớn, 3 em nhỏ loạn tri giác và co giật

Ngày 21/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận đang điều trị cho ba bệnh nhi bị ngộ độc thuốc an thần.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, 3 trẻ uống nhầm thuốc an thần của người lớn đang được điều trị tại viện.

Các bệnh nhi gồm: H.T.T. (7 tuổi), H.V.N. (2 tuổi) và H.V.T. (3 tuổi), cùng trú tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Nhóm trẻ này nhập viện trong tình trạng lừ đừ, loạn tri giác và xuất hiện các cơn co giật.

Uống thuốc an thần của người lớn, 3 em nhỏ loạn tri giác và co giật - Ảnh 1
Bệnh nhi nhập viện vì uống nhầm thuốc an thần - Ảnh: Báo Dân trí

Bác sĩ xác định nhóm bệnh nhi có dấu hiệu nhiễm độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh - cơ. Các em được thở oxy hỗ trợ, xử trí cắt cơn co giật, truyền dịch và theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Được điều trị kịp thời, 3 bệnh nhi dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật được kiểm soát, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Uống thuốc an thần của người lớn, 3 em nhỏ loạn tri giác và co giật - Ảnh 2
Hiện sức khỏe các bệnh nhi đã dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật được kiểm soát - Ảnh: VietNam+

Theo thông tin từ VietNam+, dựa vào lời kể của gia đình bệnh nhi, trước đó các em chơi cùng nhau rồi tự lấy thuốc của người lớn để uống.

Từ biểu hiện lâm sàng và hình ảnh thuốc gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán nhóm bệnh nhi bị ngộ độc do thuốc an thần Haloperidol.

Bác sĩ khuyến cáo, thuốc điều trị bệnh lý tâm thần và các loại thuốc có nguy cơ cao cần được bảo quản chặt chẽ, tuyệt đối để xa tầm tay trẻ em. Người lớn cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ không tự ý uống thuốc, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

Một lô Kem rửa mặt Vitamin Acnes bị thu hồi trên toàn quốc sau khi kiểm nghiệm phát hiện chứa Natri benzoate không có trong thành phần đã được công bố.

