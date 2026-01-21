NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

Đời sống 21/01/2026 11:34

Một lô Kem rửa mặt Vitamin Acnes bị thu hồi trên toàn quốc sau khi kiểm nghiệm phát hiện chứa Natri benzoate không có trong thành phần đã được công bố.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes - tuýp 50 g, do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Quyết định được ban hành căn cứ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và quản lý mỹ phẩm, cùng kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Theo đó, mẫu sản phẩm mang số lô EB01B, hạn sử dụng 080528 được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại hệ thống Go! Long Biên (Big C Thăng Long, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Natri benzoate, chất không được công bố trong thành phần trên nhãn và trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Giải trình tại công văn gửi Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) cho biết Natri benzoate không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố số 418/22/CBMP-BD. Tuy nhiên, nguyên liệu Dehyton KE-AS (INCI: Cocamidopropyl Betaine) sử dụng trong quá trình sản xuất lại có chứa chất này.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm nêu trên do không phù hợp với hồ sơ công bố đã được phê duyệt.

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes - Ảnh 1
Một lô sản phẩm Vitamin Acnes - tuýp 50 g, do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi toàn quốc - Ảnh: ZNews

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm này, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định và xử lý các đơn vị vi phạm nếu có.

Đối với doanh nghiệp, Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 13/2/2026, đồng thời rà soát các lô sản xuất khác của sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự, báo cáo trước ngày 29/1/2026.

Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

4 mẹ con đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột.

Xem thêm
Từ khóa:   thu hồi sữa rửa mặt thu hồi mỹ phẩm tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thần May Mắn mở lối từ ngày 22/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Thần May Mắn mở lối từ ngày 22/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh?

Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh?

Hậu trường 1 giờ 23 phút trước
NSND Hoàng Tuấn qua đời sau thời gian điều trị bạo bệnh

NSND Hoàng Tuấn qua đời sau thời gian điều trị bạo bệnh

Hậu trường 1 giờ 28 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Hành tây đỏ có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng dùng sao cho đúng?

Hành tây đỏ có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng dùng sao cho đúng?

Sống khỏe 1 giờ 36 phút trước
Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Tin tức giải trí 1 giờ 54 phút trước
Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Tin tức giải trí 2 giờ 6 phút trước
Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối sau ngày 21/1/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối sau ngày 21/1/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Phụ nữ U40 cần học ngay các bước trang điểm giúp níu kéo tuổi thanh xuân này

Phụ nữ U40 cần học ngay các bước trang điểm giúp níu kéo tuổi thanh xuân này

Trang điểm 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Hành trình từ 'cửa tử' trở về của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

Hành trình từ 'cửa tử' trở về của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Đi xe máy kẹp 3 tông Thượng úy Cảnh sát giao thông nhập viện cấp cứu

Đi xe máy kẹp 3 tông Thượng úy Cảnh sát giao thông nhập viện cấp cứu

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế