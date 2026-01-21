NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

Một lô Kem rửa mặt Vitamin Acnes bị thu hồi trên toàn quốc sau khi kiểm nghiệm phát hiện chứa Natri benzoate không có trong thành phần đã được công bố.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes - tuýp 50 g, do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Quyết định được ban hành căn cứ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và quản lý mỹ phẩm, cùng kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Theo đó, mẫu sản phẩm mang số lô EB01B, hạn sử dụng 080528 được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại hệ thống Go! Long Biên (Big C Thăng Long, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Natri benzoate, chất không được công bố trong thành phần trên nhãn và trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm. Giải trình tại công văn gửi Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) cho biết Natri benzoate không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố số 418/22/CBMP-BD. Tuy nhiên, nguyên liệu Dehyton KE-AS (INCI: Cocamidopropyl Betaine) sử dụng trong quá trình sản xuất lại có chứa chất này.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm nêu trên do không phù hợp với hồ sơ công bố đã được phê duyệt. Một lô sản phẩm Vitamin Acnes - tuýp 50 g, do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi toàn quốc - Ảnh: ZNews Theo thông tin từ báo Lao Động, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm này, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định và xử lý các đơn vị vi phạm nếu có. Đối với doanh nghiệp, Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 13/2/2026, đồng thời rà soát các lô sản xuất khác của sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự, báo cáo trước ngày 29/1/2026.

Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch 4 mẹ con đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-bo-y-te-thu-hoi-tieu-huy-toan-quoc-kem-rua-mat-acnes-751359.html