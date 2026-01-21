Con đường đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn xe rọi dài trong bóng tối. Anh Sỹ vừa điều khiển xe vừa liên tục động viên vợ cố gắng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, rạng sáng 14/1, vợ anh là chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 2000) có dấu hiệu chuyển dạ. Đây là lần sinh con thứ 3 nên vợ chồng anh đã chuẩn bị sẵn đồ đạc. Dù vậy, khi thấy vợ đau nhiều hơn, anh Sỹ không giấu được lo lắng. Không chần chừ, anh nhanh chóng dìu vợ lên ô tô, tự mình cầm lái, hướng thẳng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Khi Cảnh sát giao thông tiếp cận, hỗ trợ cũng là lúc chị Huyền bắt đầu sinh con. Trong khoang xe chật hẹp đậu bên đường, ca sinh nở buộc phải diễn ra, cán bộ Cảnh sát giao thông và anh Sỹ trở thành những “ông đỡ” bất đắc dĩ.

Khoảng 5h15, khi xe đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh, cơn đau của chị Huyền trở nên dồn dập. Chị thở gấp, tay bám chặt ghế, lo lắng nói với chồng có lẽ em bé sắp chào đời. Nghe vậy, anh Sỹ bắt đầu luống cuống, trong đầu chỉ mong chiếc xe có thể đến bệnh viện nhanh hơn. Giữa lúc bối rối, anh Sỹ nhìn thấy xe của lực lượng Cảnh sát giao thông đang chạy trên đường nên vội bấm còi, vẫy tay cầu cứu.

Không có phòng sinh, không có dụng cụ y tế, anh Sỹ cùng cán bộ Cảnh sát giao thông lập tức trấn tĩnh, vừa động viên sản phụ, vừa hỗ trợ đỡ đẻ trong điều kiện hết sức hạn chế.

Từng phút trôi qua trong căng thẳng, cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, xé tan không khí nghẹt thở trên xe. Bé trai nặng 3,2kg chào đời an toàn ngay trên ô tô, giữa sự vỡ òa của những người có mặt, khép lại khoảnh khắc đầy hồi hộp.

“Lúc đó tôi rất rối, tay chân cứ run lên, nhờ có cán bộ Cảnh sát giao thông hỗ trợ để vợ "vượt cạn" thành công. May mắn là vợ tôi sinh con rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút và không gặp bất trắc gì. Tôi ôm con còn nguyên dây rốn, cán bộ Cảnh sát giao thông lái xe thẳng đến bệnh viện”, anh Sỹ nhớ lại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người cùng anh Sỹ giúp sản phụ “vượt cạn” trên ô tô là Đại úy Uông Văn Điệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông.

“Sau khoảng 15 phút di chuyển, Đại úy Điệp đã đưa vợ con tôi đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Khi biết vợ con tôi an toàn, anh và đồng đội mới yên tâm rời đi. Đây là một kỷ niệm khó quên của tôi và vợ, xin được cảm ơn sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của anh Điệp và các chiến sĩ Cảnh sát giao thông”, anh Sỹ chia sẻ.

Còn với Đại úy Uông Văn Điệp, đây cũng là một kỷ niệm hy hữu và đặc biệt. Theo Đại úy Điệp, anh và cán bộ trong tổ công tác không giấu được niềm vui khi chứng kiến sản phụ hạ sinh an toàn, mẹ tròn con vuông.

Sau thời gian theo dõi, sức khỏe của chị Huyền và em bé ổn định, được xuất viện về nhà. Ngày bế con rời khỏi cổng bệnh viện, anh Sỹ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Với anh, hành trình đưa vợ đi sinh lần này không chỉ là một chuyến đi đặc biệt, mà là ký ức theo anh suốt cả cuộc đời.

Vợ chồng anh Sỹ hiện có 3 con trai, anh đang mở một cơ sở gia sư tại địa phương, còn người vợ chú tâm chăm sóc con cái để chồng yên tâm tập trung vào công việc dạy học.