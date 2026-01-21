Trong lúc tuần tra đêm tại khu vực kênh dẫn nước của nhà máy thủy điện, các công an xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện cô gái nhảy cầu tự tử nên lập tức cùng 2 người dân lao xuống kênh ứng cứu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trưa 21/1, thượng tá Lê Thanh Tuân - Trưởng Công an xã Buôn Đôn, Đắk Lắk - cho biết cán bộ của đơn vị cùng người dân đã kịp thời phát hiện, cứu sống một cô gái nhảy cầu tự tử.

Theo ông Tuân, khoảng 21h30 tối 20-1, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an xã phát hiện một cô gái nhảy từ cầu xuống kênh dẫn nước của Nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4A, thuộc buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn.

Phát hiện vụ việc, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng áo phao và tổ chức cứu người.

ực lượng công an và người dân ở Đắk Lắk cứu sống nạn nhân, đưa lên bờ an toàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khu vực này có địa hình hiểm trở, nước sông chảy xiết, nhiều đá hộc, trong khi thời điểm xảy ra sự việc trời tối, thiếu ánh sáng, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, bất chấp tình hình nguy hiểm và thời tiết giá lạnh, trung úy Nông Đức Minh, đại úy Y Quy Ênuôl (cán bộ công an xã Buôn Đôn) cùng 2 người dân trên địa bàn đã mặc áo phao, nhảy xuống dòng nước xiết, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Người được cứu là chị H. (dân tộc Ê Đê, trú tại buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn). Nạn nhân không bị thương tích đáng kể và được lực lượng công an đưa về trụ sở để chăm sóc, ổn định tinh thần.

Sau khi được thượng tá Lê Thanh Tuân thăm hỏi, động viên, chị H. đã bình tĩnh, kể lại việc có hành động tiêu cực như trên là do buồn phiền chuyện gia đình. Công an xã đã liên hệ và bàn giao chị H. cho gia đình ngay trong đêm.

