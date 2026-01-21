Sau khi trình thẻ lên máy bay cho nhân viên mặt đất, một nhóm khách đi theo lối rẽ xuống cầu thang nhưng lại rơi vào ngõ cụt thay vì dẫn ra ống lồng để lên máy bay. Họ bị kẹt tại khu vực này suốt 40 phút mà không nhận được thông tin về sự cố.

Theo thông tin từ VnExpress, chuyến bay mang số hiệu LS879 khởi hành từ thành phố Manchester tới đảo Alicante ở vùng biển Địa Trung Hải thuộc Tây Ban Nha lúc 7h ngày 20/1.

Lúc đó Matt nghĩ rằng sẽ có nhân viên mở cửa, hoặc họ đang chờ xe trung chuyển đưa ra máy bay. "Chúng tôi đứng đó 10, rồi 20, và 30 phút, bắt đầu nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy. Chúng tôi kẹt như những con vật bị nhốt trong lồng. Một câu chuyện khó tin", anh kể.

Một trong những hành khách bị bỏ lại, Matt, từ Denton, cho biết anh và con trai đã đến sân bay và ra cổng lên máy bay khi còn khá sớm, nhưng cuối cùng lại bị kẹt giữa đám đông hỗn loạn. "Thay vì tiếp tục lên máy bay, tất cả chúng tôi, theo tâm lý đám đông, đi xuống một cầu thang", người đàn ông Anh cho hay.

Trong lúc các hành khách còn đang cố đoán xem chuyện gì đang diễn ra, chiếc máy bay đã cất cánh, bắt đầu chuyến bay dài 2 tiếng 45 phút tới Alicante. Matt chỉ thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống khi một nhân viên chạy tới và thông báo sự việc.

Anh sững sờ khi biết nhân viên không kiểm tra lại số lượng hành khách trước khi máy bay cất cánh. Chuyến bay thiếu ít nhất 36 người.

"Người ta thường nghĩ cơ trưởng phải hỏi xem chuyến bay đã đủ khách chưa chứ. Thật kỳ quặc", anh nói, chưa từng nghĩ có chuyện tương tự xảy ra.

Matt và những hành khách khác được phát một voucher trị giá 13 USD trong lúc chờ xem có chuyến bay nào có thể đưa họ tới Alicante.

Hãng hàng không sau đó đã sắp xếp cho các hành khách bay bằng những chuyến khác tới đảo Alicante, đồng thời xin lỗi họ. Đại diện hãng nói rằng cuộc điều tra toàn diện về sự việc đang được tiến hành cùng với đại diện sân bay.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/1, hãng hàng không Jet2 chính thức lên tiếng xác nhận vụ việc, khẳng định đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây."Chúng tôi đang điều tra khẩn cấp vụ việc để xác định nguyên nhân. Đội ngũ của hãng bay đã hỗ trợ hành khách, sắp xếp cho họ chuyến bay khác tới đảo Alicante ngay trong ngày", đại diện hãng bay nói.

Ngoài ra, người đại diện cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới những hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố đáng tiếc.

Sự cố ngày 20/1 khiến nhiều người liên tưởng tới vụ việc tương tự xảy ra vào năm 2023 của hãng hàng không Ryanair. Cụ thể, vào ngày 2/1/2023, 23 hành khách đi chuyến bay của Ryanair từ sân bay Stansted (London, Anh) đến Zagreb (Croatia) đã bị kẹt trong một hành lang kín không cửa sổ.

Sau đó, nhóm khách vội vã quay ngược trở lại thì phát hiện cửa 2 đầu đều bị khóa. Mắc kẹt trong không gian ngột ngạt và chật hẹp nhiều người bị hoảng loạn còn trẻ nhỏ khóc thét.

Sự cố khiến một hành khách vội ấn chuông báo cháy để cầu cứu. Khi nhân viên sân bay xuất hiện để hỗ trợ, lúc này máy bay đã cất cánh.

Trước vụ việc này, hãng hàng không Ryanair thừa nhận đây là sai sót của nhân viên mặt đất. Câu hỏi đặt ra về quy trình vận hành tại sân bay cũng khiến nhiều người thắc mắc.