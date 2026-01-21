Nghi án người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Đời sống 21/01/2026 17:10

Ngày 21/1, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện đoạn clip kèm bài viết của tài khoản có tên N.C.M. liên quan đến việc vợ và chị vợ của anh M. bị hành hung dã man tại nhà riêng, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/1, Công an phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đang xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, xảy ra tại tổ dân phố Thị Cầu 4.

Vào ngày 20/1, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà H.T.T. (62 tuổi, trú tại phường Vũ Ninh) về việc ngày 19/1, 2 con gái của bà T. (một người đang mang bầu, một người đang nuôi con nhỏ) bị 2 đối tượng là mẹ con dùng chân tay đánh, gây thương tích.

Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Nghi án người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện - Ảnh 1
Camera giám sát ghi lại sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, khi thấy chị gái bị đánh, người vợ đã đặt con vào giường để chạy ra ứng cứu nhưng bất thành. Chị tiếp tục bị người con trai của cô ruột khống chế, xô đẩy đập đầu mạnh vào tủ kính.

Hậu quả của vụ xô xát khiến cả hai người phụ nữ đều phải nhập viện điều trị. Theo thông tin từ gia đình, người chị mang thai hiện đang được các bác sĩ theo dõi sát sao do thai nhi có dấu hiệu thở gấp, đồng thời người mẹ bị chấn thương vùng đầu.

Về phần người vợ mới sinh, do bị va đập mạnh vào tủ kính nên cũng đang phải nằm viện để theo dõi.

Nghi án người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện - Ảnh 2
Hình ảnh người phụ nữ bị xô đẩy đập mạnh đầu vào tủ kính - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo lên cơ quan chức năng. Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo, đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Đoạn clip và bài viết sau khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực, đặc biệt là đối với phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Từ khóa:   đánh người hành hung tin moi

