Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ lừa đảo hack điện thoại, đến tận nhà lấy tiền mặt

Theo chị T., mẹ chồng chị gần 80 tuổi, không sử dụng tài khoản ngân hàng, chỉ dùng Zalo và Facebook để liên lạc với người thân. Sau khi điện thoại của bà bị hack, kẻ lừa đảo âm thầm theo dõi toàn bộ tin nhắn, các mối quan hệ gia đình, nắm rõ lịch sinh hoạt cũng như tình cảm bà dành cho con cháu, đặc biệt là cháu trai đang du học tại Mỹ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 21/1, chị Đ.B.T. (trú phường Yên Hòa, công tác tại một trường đại học ở Hà Nội) cho biết gia đình chưa hết bàng hoàng khi mẹ chồng chị trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi, được chuẩn bị kỹ lưỡng cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực.

Vì thương cháu, cụ bà tin tưởng. Lần đầu, kẻ gian yêu cầu 20 triệu đồng nhưng bà chỉ gom được 8 triệu. Do không biết chuyển khoản, đối tượng đã trực tiếp đến tận nhà để lấy tiền mặt.

Từ những thông tin thu thập được, đối tượng lập tài khoản Facebook giả mạo cháu trai, sau đó sử dụng video AI để gọi điện, nói đang cần tiền mua máy tính phục vụ học tập. Chúng viện dẫn lý do “giờ vàng khuyến mại”, nếu không mua ngay sẽ mất cơ hội, liên tục thúc ép nhằm tạo tâm lý hoảng loạn.

Sau đó không lâu, chúng tiếp tục nhắn tin, nói số tiền trên chỉ đủ đặt cọc và yêu cầu bà vay thêm để “giữ suất khuyến mại”. Thương cháu, bà đi vay các cụ cao tuổi trong xóm được thêm 12 triệu đồng rồi tiếp tục giao cho kẻ lừa đảo.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dựng kịch bản mới: “Mua được máy xịn hơn, sale rẻ hơn nhưng còn thiếu 20 triệu”. Chúng liên tục hối thúc, tạo áp lực về thời gian khiến bà rối trí.

Bà không dám gọi cho con dâu vì sợ đang dạy học, cũng không gọi cho con trai vì đã có sẵn tài khoản Facebook giả nhắn trước: “Mẹ cứ đưa tiền cho cháu đi, con đang họp, yên tâm không sao”.

Đáng chú ý, kẻ lừa đảo còn nắm rõ thời điểm khoảng 17h30 (ngày 19/1 – PV) chồng chị T. tan làm nên liên tục thúc ép bà giao tiền trước “giờ hết sale”. Khi bà đang chuẩn bị vay tiếp thì vợ chồng chị T. về đến nhà. Nhận thấy có người thân xuất hiện, đối tượng lập tức rút lui.

Chia sẻ câu chuyện, chị T. cho biết dù rất bận rộn nhưng vẫn đăng tải thông tin để cảnh báo cộng đồng, nhất là người cao tuổi – nhóm dễ bị đánh vào tâm lý yêu thương con cháu. “Lừa đảo giờ không chỉ dừng lại trên mạng mà còn dám đến tận nhà lấy tiền mặt”, chị T. bức xúc nói.

Gia đình cũng mong người thân, hàng xóm không trách móc hay đặt câu hỏi khiến tinh thần cụ bà thêm nặng nề. Toàn bộ số tiền bà vay trong khu dân cư đã được vợ chồng chị hoàn trả vào sáng 20/1; đồng thời, gia đình nhắc nhở các cụ từ nay không cho nhau vay tiền để tránh rủi ro tương tự.

“Với gia đình tôi, sức khỏe và tâm lý của bà lúc này quan trọng hơn tất cả”, chị T. chia sẻ. Gia đình đã trình báo công an ngay tối 19/1, với mong muốn không chỉ tìm lại tài sản mà còn góp phần giúp cơ quan chức năng sớm truy bắt nhóm lừa đảo, ngăn chặn thêm những nạn nhân khác.

Đối tượng bị gia đình chị T. tố cáo lừa đảo - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự khác xảy ra vào ngày 2/10, Công an phường Ba Đình, Thành phố (TP) Hà Nội, nhận được tin báo từ ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) chi nhánh Phan Đình Phùng về một trường hợp giao dịch đáng ngờ. Khách hàng là bà M (sinh năm 1944, trú tại Hà Nội) đến ngân hàng yêu cầu rút số tiền lớn, lên tới 700 triệu đồng.

Theo nhân viên ngân hàng, trong suốt quá trình làm thủ tục, bà M có biểu hiện lo âu, sốt ruột và liên tục nhìn vào điện thoại. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường này và nghi ngờ khách hàng có thể đang bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng thông báo cho Công an phường Ba Đình đến để xác minh sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng Công an phường Ba Đình đã có mặt tại ngân hàng để kiểm tra. Qua trao đổi và tìm hiểu, cơ quan công an xác định rằng bà M đang bị một nhóm đối tượng lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Lực lượng chức năng đã trấn an, giải thích cặn kẽ cho bà M về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay và đề nghị bà dừng ngay giao dịch để bảo vệ tài sản của mình. Sau khi được giải thích, bà M đã nhận ra mình suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gia đình bà M sau đó đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến ngân hàng NCB và Công an phường Ba Đình vì đã kịp thời hành động, giúp gia đình bảo toàn được một số tiền lớn.