Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Đời sống 22/01/2026 10:46

4 mẹ con đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 22/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của 4 mẹ con ngộ độc thuốc diệt chuột ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đang được cải thiện, tiên lượng tốt lên.

Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, nơi đang điều trị 3 cháu nhỏ, đến thời điểm này, 2 bệnh nhi lớn tuổi sức khỏe dần phục hồi trở lại và đã đưa xuống buồng theo dõi, điều trị bình thường.

Nghi án người mẹ cho con uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Trong khi đó, bé nhỏ tuổi nhất (lúc nhập viện bị ngộ độc nặng) đã cai thở máy, chuyển qua thở ô-xy, không còn phải lọc máu.

Trong khi người mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn thở máy, còn co giật nhẹ. Bác sĩ cho biết các chỉ số của bệnh nhân đang tốt lên, ngày mai 23-1, bệnh nhân có thể dừng thở máy.

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột - Ảnh 1
Một trong 3 trẻ ngộ độc thuốc diệt chuột đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 22 giờ ngày 19-1, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong 1 gia đình gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020; cùng ngụ xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Ngay sau đó, các bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là B.T.N. (SN 1991; là mẹ của 3 cháu nhỏ trên) cũng ngộ độc thuốc diệt chuột.

Theo lời kể của người nhà các bệnh nhi, khoảng 16 giờ ngày 19-1, các cháu đã được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột màu đỏ không rõ loại.

Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc tiến hành gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch. Đến 22 giờ thì nhập Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Về thông tin mẹ ruột cho trẻ uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột, theo nguồn tin từ một lãnh đạo Công an xã Thạch Quảng, thông tin trên là đúng sự thật. Nguyên nhân dẫn tới sự việc được cơ quan chức năng bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, người vợ trẻ trong lúc nóng giận đã làm chuyện dại dột.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ.

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

