Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 15/01/2026 05:30

Duy trì ăn nho mỗi ngày sẽ mang lại những thay đổi kinh ngạc cho cơ thể mà ngay cả thực phẩm đắt tiền cũng khó lòng sánh kịp.

Nho được ưa chuộng tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đây là loại quả có giá cả phải chăng, có thể sử dụng trong nhiều món ăn và tình huống khác nhau, với những tác dụng về sức khỏe rõ rệt.

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nho chứa nhiều loại chất dinh dưỡng

Nho có hàm lượng dinh dưỡng cao. Khoảng 150g nho chứa 104 calo, 1g protein, 18% vitamin K, 21% khoáng chất, 8% vitamin B6. Như vậy, nho là nguồn giàu vitamin K và khoáng chất thiết yếu, có thể sản xuất năng lượng. Vitamin K ngăn ngừa tình trạng đông máu, giúp xương chắc khỏe.

Nho cung cấp lượng lớn vitamin B có lợi như thiamine, riboflavin và B6. Cả thiamine và riboflavin đều cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. B6 có lợi cho quá trình chuyển hóa protein.

Công dụng của quả nho

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Resveratrol trong quả nho hoạt động như một chất chống oxy hóa và ngăn chặn sự phát triển cũng như lan rộng của các tế bào ung thư trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa khác như quercetin, anthocyanin và catechin cũng góp phần tăng cường tác dụng này của nho.

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt: Các hợp chất thực vật trong nho như resveratrol có thể giúp bảo vệ mắt khỏi những bệnh lý về mắt thường gặp. Resveratrol được phát hiện có khả năng bảo vệ các tế bào võng mạc trong mắt người khỏi tác hại của tia UVA. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) - một bệnh về mắt phổ biến.

Ăn nho giúp cải thiện sức khỏe trí não: Đối với sức khỏe não bộ, nho có khả năng giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung, giúp tâm trạng ổn định… Resveratrol có trong nho cũng có thể góp phần bảo vệ não bộ trước căn bệnh Alzheimer, dù nhận định này cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận rõ ràng.

Ăn nho tốt cho xương: Quả nho có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho xương như vitamin K, canxi, kali, magie, mangan, photpho… Bên cạnh đó, có một số nghiên cứu trên chuột đã chỉ ra rằng resveratrol có khả năng giúp cải thiện mật độ xương, dù chưa có kết quả nghiên cứu xác nhận trên người.

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn nho

Nên ăn bao nhiêu nho mỗi ngày?

Lượng nho nên ăn mỗi ngày phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người. Tuy nhiên theo khuyến cáo, một người trưởng thành nên ăn 16 - 32 trái/ngày, tùy vào kích thước của từng quả

Đối tượng không nên ăn nhiều nho

Ăn nho đem lại nhiều dưỡng chất và lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên có 4 nhóm người dưới đây không nên ăn nho:

Bệnh nhân tiểu đường: Nho chứa hàm lượng đường tự nhiên glucose và fructose cao, có thể gây tăng đột ngột nồng độ đường trong máu khi ăn quá nhiều.

Người có hệ tiêu hoá yếu: Nho có tác dụng làm nhuận tràng, khi ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy. Vì vậy, những người bụng dạ yếu nên hạn chế tiêu thụ nho quá nhiều.

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh về răng miệng: Nho chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, khi tiêu thụ nho, đường có thể dính vào răng và tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây sâu răng hoặc mảng bám.

Bệnh nhân huyết áp đang dùng thuốc: Nho chứa kali và đường tự nhiên có thể tương tác với thuốc hạ huyết áp và gây tác dụng không mong muốn.

Quả nho không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, tươi mát mà còn là một kho tàng dinh dưỡng vô giá. Loại trái cây này, dù là nho đỏ, nho xanh hay nho đen, đều chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất, và đặc biệt là các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

