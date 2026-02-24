3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 02:30

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với mọi người. 

Tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một tuần ảm đảm. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó.

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ ở mảng công việc, làm gì cũng hanh thông, trơn tru. Bên cạnh đó, bạn luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của con giáp này. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây bạn sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để bản mệnh cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối hài hoà. Người độc thân có cơ hội làm quen, hẹn hò với đối tượng thích hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực.

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Do đó, thu nhập của bạn tăng tiến dần theo khả năng đầu tư của bạn từ trước đó. Những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Do đó, bạn cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Về vận tình duyên, bạn sẽ nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. 

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Không đánh ghen, không ồn ào, vợ gửi tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng đang say bên bồ phải "cun cút" xin về

Không đánh ghen, không ồn ào, vợ gửi tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng đang say bên bồ phải "cun cút" xin về

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Vỏ bọc của chồng giám đốc hoàn hảo sụp đổ sau tiếng động lạ phát ra từ căn hộ bên cạnh lúc nửa đêm

Vỏ bọc của chồng giám đốc hoàn hảo sụp đổ sau tiếng động lạ phát ra từ căn hộ bên cạnh lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp 24,25,26/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Đúng 3 ngày liên tiếp 24,25,26/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/2/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/2/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 24/2/2026, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Thần Tài ghé thăm sau ngày 24/2/2026, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Hăng hái làm "bảo mẫu" không công cho chị hàng xóm, chồng tôi khiến vợ vỡ òa cay cú khi lột trần sự thật

Hăng hái làm "bảo mẫu" không công cho chị hàng xóm, chồng tôi khiến vợ vỡ òa cay cú khi lột trần sự thật

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 3 ngày liên tiếp 24,25,26/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Đúng 3 ngày liên tiếp 24,25,26/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/2/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/2/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa