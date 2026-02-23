Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần “lên như diều gặp gặp gió”. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự nâng đỡ của cục diện Dần Hợi bán hợp giúp cho chuyện làm ăn, hợp tác khá thuận lợi. Song song đó, người làm công ăn lương được Cát Tinh trợ vận nên dù người tuổi này  có làm gì thì mọi chuyện cũng thật dễ dàng. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên ổn định. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có dấu hiệu phai nhạt, rạn nứt. Để mọi chuyện được vui vẻ trở lại, bạn cần phải có sự thay đổi khi cư xử với người bạn đời của mình. 

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ trở nên dư dả, dồi dào vì con giáp này vừa mới nhận được lương. Tuổi này có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó vì đã cố gắng làm việc trong suốt thời gian qua. Con giáp này không quá lo lắng đến vấn đề chi tiêu vì nguồn tài chính vẫn còn khá rủng rỉnh, dồi dào. 

Hơn thế, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên tươi đẹp, nở rộ. Bạn và nửa kia hiện đang có khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc bên nhau. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm thấy người thương au thời gian dài cô đơn lẻ bóng.

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ, hanh thông tốt đẹp. Người tuổi này đang có những ước mơ, kế hoạch ấp ủ bấy lâu nhưng vẫn chưa làm được do thiếu động lực để làm. Tử vi còn khuyên con giáp này chỉ cần tập trung vào công việc chính là có thể nâng cao được nguồn thu nhập hiện tại. 

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên êm đẹp, thắm sắc. Bạn và người ấy thật sự may mắn vì đã tìm thấy nhau ngay thời điểm mà trái tim của cả hai gần như không còn đủ sức để tiếp nhận thêm bất cứ biến cố nào những trong chuyện tình yêu. 

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh.

