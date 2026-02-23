Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 17:50

3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu nay nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Hãy cứ tự tin, quyết đoán để mọi việc ngày càng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này còn có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện hơn trước.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tràn ngập hạnh phúc, ấm êm thuận hòa. Cuộc sống gia đình viên mãn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho các cặp đôi trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ cũ.

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vượng sắc và thu hái được nhiều thành công đáng nể. Người tuổi này luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên đưa ra những quyết đi khá đúng đắn trong công việc. Điều này giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên con đường công danh của mình. Con giáp này còn gặp vận may liên quan đến tiền bạc do sự xuất hiện của Thiên Tài.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng giúp bản mệnh lấy lại hoà khí gia đình vốn đang xào xáo. Người trong cuộc bắt đầu có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời của nhau hơn trước.

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông trong ngày thứ Tư này. Người tuổi này có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc do có tinh thần trách nhiệm cao và tài ứng biến linh hoạt. Điều này đã giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, do đó làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Con giáp này có nguồn thu nhập từ công việc chính khá tốt nên không còn phải bị áp lực tài chính đè nặng lên vai như lúc trước.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui và ngập tràn vượng sắc. Người độc thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khăng khít, bền chặt do sự tác động của Thổ sinh Kim và quý nhân tác hợp.

 

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17h45 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Đúng 17h45 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Sức khỏe 1 giờ 42 phút trước
Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Thế giới 1 giờ 44 phút trước
Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục