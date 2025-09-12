Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc, không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, loại quả này giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật và hỗ trợ làm đẹp da.

Đu đủ ruột đỏ là loại quả ngon ngọt và bổ dưỡng. Bên cạnh hương vị đặc trưng, đu đủ ruột đỏ còn đem lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của đu đủ ruột đỏ

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, đu đủ ruột đỏ là loại quả có nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, trung bình 1 quả đu đủ ruột đỏ cỡ vừa cung cấp khoảng 120 calo, 30g đường bột (trong đó gồm 5g chất xơ) và 2g chất đạm. Ngoài ra, đu đủ ruột đỏ cũng rất giàu vitamin và chất khoáng, bao gồm vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folate, magie, axit pantothenic,…

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết thêm, thường xuyên ăn đu đủ ruột đỏ cung cấp cho cơ thể lượng alpha-carotene, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene,… cùng nhiều chất chống oxy hóa khác có công dụng giảm viêm, tăng cường sức đề kháng, làm chậm lại quá trình lão hóa và đề phòng nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đu đủ 

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Lycopene trong đu đủ được cho là có khả năng giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ điều trị. Trong số 14 loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, chỉ đu đủ cho thấy hoạt tính ức chế tế bào ung thư vú. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần thêm nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị chính thức.

Tốt cho tim mạch: Chế độ ăn nhiều đu đủ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các hợp chất chống oxy hóa trong đu đủ giúp giảm viêm, cải thiện tỷ lệ cholesterol tốt (HDL) so với cholesterol xấu (LDL). Một nghiên cứu kéo dài 14 tuần cho thấy, bổ sung chiết xuất đu đủ lên men giúp tim khỏe mạnh hơn.

Giảm viêm: Viêm mạn tính là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm. Nhờ giàu carotenoid, đu đủ giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Một nghiên cứu cho thấy, nam giới ăn nhiều trái cây và rau củ chứa carotenoid có mức CRP (chỉ dấu viêm) thấp hơn rõ rệt.

Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Papain trong đu đủ giúp tiêu hóa protein dễ dàng hơn. Người dân ở nhiều nước nhiệt đới thường dùng đu đủ để cải thiện táo bón và hội chứng ruột kích thích (IBS). Nghiên cứu cho thấy, sau 40 ngày ăn bổ sung đu đủ, tình trạng đầy hơi và táo bón giảm đáng kể.

Tác hại của đu đủ chín nếu ăn không đúng cách

Đu đủ đem lại rất lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, bạn cần ăn đúng cách và ăn vừa đủ.

Không nên ăn hạt đu đủ vì dễ bị rối loạn mạch đập và suy nhược hệ thống thần kinh.

Ăn đu đủ chín hàng ngày sẽ làm lòng bàn tay và bàn chân bị vàng do các chất dinh dưỡng bị đào thải chậm. Hiện tượng này sẽ tự hết khi ngừng ăn tầm 1-2 tháng.

Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người có chỉ số đường huyết cao, đang bị tiêu chảy nên hạn chế ăn.

Ăn quá nhiều đu đủ sẽ làm rối loạn hệ tiêu hóa, có thể gây ra đau dạ dày với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn.

