Dưa hấu đã cắt lát nếu ăn không hết, hãy bảo quản theo cách này vừa an toàn lại không lãng phí

Dưa hấu là trái cây ngon, bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích. Dưa hấu ngọt mát, ăn vào lập tức khỏe người nhưng lại ít calo và dồi dào các loại vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe như citrulline và lycopene. Nó mang lại nhiều công dụng với sức khỏe nhưng nếu bảo quản không tốt, dưa mất giá trị dinh dưỡng.

Cách làm: Dưa hấu sau khi cắt lát cần được sắp xếp gọn gàng vào hộp nhựa hoặc hộp thuỷ tinh có nắp đậy kín. Nếu không có hộp, bạn hãy bọc kín đĩa dưa bằng màng bọc thực phẩm. Cách bảo quản này giúp dưa hấu không bị mất nước, hạn chế tiếp xúc với không khí, ngăn chặn vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Sau khi cho dưa hấu vào hộp kín hoặc bọc bằng màng bọc thực phẩm, bạn hãy để vào ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp của tủ lạnh làm chậm quá trình phân hủy của dưa hấu, giúp bạn bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên, dù bảo quản tối ưu, bạn vẫn cần ăn hết trong vòng 3 ngày. Sau thời này, dưa hấu sẽ có dấu hiệu bị nẫu, chảy nước và không còn an toàn.

Mặc dù đã được để trong hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh, bạn vẫn cần kiểm tra hàng ngày để bảo đảm dưa vẫn còn tươi ngon. Nếu thấy dưa hấu có các dấu hiệu lạ, có mùi lạ hoặc bị chảy nước thì đừng tiếc của, hãy loại bỏ ngay, nếu cứ ăn sẽ rất dễ bị ngộ độc thực phẩm.

Trong quá trình bảo quản dưa hấu, bạn cần chú ý nhiệt độ tủ lạnh. Nhiệt độ của tủ lạnh nên được điều chỉnh để thích hợp cho việc bảo quản dưa hấu. Tránh nhiệt độ cao. Mức điều chỉnh nên là mức , 3, 4 để nhiệt độ khoảng 4-8 độ C, bạn cũng không nên để quá thấp, dưa có thể bị đông đá một phần dù để ngăn mát, nhất là những tủ lạnh không ổn định về nhiệt.

Ngoài ra, nếu muốn bảo quản lâu hơn, bạn có thể để trong ngăn đông. Bạn cắt chúng thành lát rồi xếp vào trong hộp chuyên dụng. Xay đường hoặc dùng đường bột mua sẵn, rắc một lớp mỏng lên bề mặt dưa hấu. Sau đó đậy kín để dưa không bị nhiễm mùi và không bị hao nước. Điều này giúp bạn bảo quản dưa hấu được lâu hơn mà vẫn giữ mùi vị. Bảo quản ngăn đông có thể để dưa tới 6 tháng.

Những người không nên ăn dưa hấu

Người viêm loét dạ dày: Do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài.

Người chức năng thận kém: Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể, thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính.

Người mắc bệnh tiểu đường: Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu, nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất.

Người bị cảm lạnh: Đối với người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho cơ thể lạnh thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước, đau họng nặng hơn…

Lưu ý khi ăn dưa hấu

Không nên ăn dưa hấu trước và ngay sau bữa ăn. Do thành phần nước trong dưa hấu có thể làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày, ăn trước và ngay sau bữa ăn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, tiêu hóa thức ăn.

Dưa hấu không nên ăn quá nhiều bởi đây là loại thực phẩm sống nguội, ăn nhiều ảnh hưởng tới tì vị gây ra kém ăn, tiêu hóa không tốt làm trướng bụng, đi tả.

Không ăn dưa hấu để lạnh, những ngày hè nắng nóng ai cũng thích ăn dưa hấu để lạnh nhưng nó lại gây kích thích dạ dày dễ làm tổn thương tì vị. Mỗi lần ăn dưa hấu không nên ăn quá 500 gram, ăn từ từ. Những người đau răng, chức năng dạ dày kém không nên ăn dưa hấu để lạnh.