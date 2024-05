Không cần vỗ vẫn biết dưa hấu có ngon ngọt hay không: Hướng dẫn mẹo chọn 10 quả ngọt cả 10

Theo Báo VnExpress, trong dưa hấu, hơn 90% là nước, đó là lý do khi ăn bạn sẽ cảm thấy nhanh no. Ngoài ra, loại quả này chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Nước và chất xơ khi vào cơ thể cung cấp năng lượng, chống mất nước trong ngày hè, cải thiện tiêu hóa.

Dưa hấu là một trong những loại trái cây có lượng calo thấp (Chỉ 46 calo mỗi cốc 154 g), thấp hơn so với các loại trái cây ít đường khác. Tuy nhiên, nó lại có rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin và khoáng chất. Trong 154 g dưa hấu sẽ bao gồm 21% vitamin C, 18% vitamin A, 5% kali, 4% magie và 3% các vitamin B1, B5, B6. Vitamin C đóng vai trò chính trong việc giúp cơ thể hình thành collagen, protein giúp da khỏe mạnh và tăng cường thị lực.

Lợi ích của dưa hấu. Ảnh: Internet

Lycopene trong dưa hấu là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa các gốc tự do hủy hoại tế bào, đồng thời giúp cải thiện hệ thống miễn dịch. Chất này tạo màu đỏ cho thực phẩm, thường có ở những loại quả màu đỏ như cà chua. Lycopene cũng có thể có lợi cho sức khỏe của não, giúp trì hoãn sự khởi phát và tiến triển của bệnh Alzheimer.