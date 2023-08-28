Tái xuất sau thời gian dài, Hàn Đông Quân ghi điểm trong bộ phim mới vì điều này

Sao quốc tế 28/08/2023 19:30

Lên sóng từ ngày 18/8, dự án mang tên Trang Khang Khải Kỳ Lục khiến khán giả vô cùng ấn tượng khi khai thác chủ đề ngành luật nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Bộ phim "Trang Khang Khải Kỳ Lục" có sự tham gia của Thái Vân Tịnh Hàn Đông Quân gây bất ngờ khi mở điểm 8,2/10 trên Douban, và hiện tại đã tăng lên 8,3 điểm, một trong những con số đánh giá cao nhất năm 2023.

 

Đáng chú ý là bộ phim này được chiếu trên đài Hồ Nam và cho đến nay vẫn luôn nắm giữ rating hạng 1, là đối thủ sừng sỏ nhất thời điểm hiện tại của Nhất Lộ Triều Dương do Lý Lan Địch đóng chính. 

Tái xuất sau thời gian dài, Hàn Đông Quân ghi điểm trong bộ phim mới vì điều này - Ảnh 1Tái xuất sau thời gian dài, Hàn Đông Quân ghi điểm trong bộ phim mới vì điều này - Ảnh 2

 

 

 

Khán giả đánh giá cao màn hợp tác và nhan sắc của cặp đôi chính Thái Văn Tịnh và Hàn Đông Quân. Đặc biệt, sự trở lại của Hàn Đông Quân sau thời gian vắng bóng khiến người xem thích thú. Nma diễn viên được khen ngợi bởi nét điển trai dường như chưa từng vơi đi kể từ thời còn đóng Pháp Sư Vô Tâm, cộng thêm cách thể hiện nhân vật Tử Thuyên si tình khiến khán giả cũng phải "rung động".

 

Ngoài ra, Trang Khang Khải Kỳ Lục còn được khen ngợi vì nhiều tình tiết công sở thú vị, "gây sốt" MXH như cảnh phim một nhân viên phải họp online trong khi trên người vẫn còn mặc đồ tang, hay việc Đường Ảnh ngậm đắng nuốt cay khi bị cấp trên "thoái thác" những lỗi lầm của mình, bắt cô gánh vác.

Tái xuất sau thời gian dài, Hàn Đông Quân ghi điểm trong bộ phim mới vì điều này - Ảnh 3Tái xuất sau thời gian dài, Hàn Đông Quân ghi điểm trong bộ phim mới vì điều này - Ảnh 4

Với bộ phim này, nữ chính Đường Ảnh (Thái Văn Tịnh) làm việc tại công ty luật, qua đó gặp gỡ đối tác Hứa Tử Thuyên (Hàn Đông Quân). Trong 2 người, Tử Thuyên là người nảy sinh tình cảm với Đường Ảnh trước do ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp của cô.

Về sau, Đường Ảnh nhờ Tử Thuyên đóng giả bạn trai để "qua mặt" bố mẹ, rồi yêu thật từ lúc nào chẳng hay. Đường Ảnh và Tử Thuyên trải qua bao nhiêu khó khăn mới dám đối diện với tình cảm thật, cho nhau một cơ hội.  Đường Ảnh là cô gái mạnh mẽ, biết "cứng mềm" đúng lúc. Thấy bạn trai gặp biến cố lớn, cô không từ bỏ mà vẫn giúp đỡ, hỗ trợ anh về tinh thần. 

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Từ khóa:   Thái Vân Tịnh Hàn Đông Quân Trang Khang Khải Kỳ Lục sao hoa ngữ sao châu á

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