Vương Gia Nhĩ tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò, danh tích 'nửa kia' gây bất ngờ

Sao quốc tế 28/08/2023 14:56

Ngày 28/8, làng giải trí được phen xôn xao khi Jackson - Vương Gia Nhĩ, cựu thành viên nhóm nhạc GOT7 bị khui lại tin đồn hẹn hò trong thời gian trước đây.

Mới đây, tại một chương trình có sự xuất hiện của Trần Bội Hân hay thường gọi là Katrina. Người này hiện đang là hotgirl sở hữu hơn 30 triệu fans. Tại đây, Katrina đã bất ngờ hé lộ chuyện hẹn hò với một nam ca sĩ người Hồng Kông.  Katrina - hotgirl sở hữu 30 triệu fan bất ngờ hé lộ chuyện hẹn hò với một nam ca sĩ. Người này được cho chính là Vương Gia Nhĩ - Jackson (GOT7). 

Ngay sau đó, thông tin này nhanh chóng "gây bão", chễm chệ tại vị trí đầu tiên của bảng "hot search" tại nền tảng mạng xã hội Weibo dù đã được truyền thông Hồng Kông đưa tin cách đây 2 tháng.

Vương Gia Nhĩ tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò, danh tích 'nửa kia' gây bất ngờ - Ảnh 1

Tiếp đó, nàng hotgirl này còn cho biết bản thân thường xuyên nói chuyện, liên lạc với sao nam này qua webcam từ khi anh đang là thực tập sinh tại một công ty đình đám tại Hàn Quốc. Không những vậy, cả hai còn đi ăn, chụp ảnh cùng nhau khi gặp mặt tại Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi được debut trong một nhóm nhạc, nam ca sĩ này đã nhanh chóng huỷ theo dõi đồng thời chấm dứt mối quan hệ với cô.

Vương Gia Nhĩ tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò, danh tích 'nửa kia' gây bất ngờ - Ảnh 2

Ít lâu sau khi thông tin này được chính Katrina chia sẻ, truyền thông Hồng Kông đã nhanh chóng truy tìm danh tính của nam ca sĩ này. Người được nhắc tới có khả năng chính là Jackson (GOT7) vì xuất hiện nhiều chi tiết khá trùng khớp.

Tuy nhiên, phía người hâm mộ đã nhanh chóng đưa ra những phân tích để phủ nhận tin đồn hẹn hò của Jackson - Katrina. Hiện tại, câu chuyện này vẫn trở thành đề tài được bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Vương Gia Nhĩ tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò, danh tích 'nửa kia' gây bất ngờ - Ảnh 3

Vương Gia Nhĩ sinh năm 1994, là cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7. Nam ca sĩ được đánh giá cao về khả năng ca hát và rap. Sau khi tách ra solo, Vương Gia Nhĩ trở về quê nhà Trung Quốc và được săn đón nồng nhiệt. Mặc dù nhiều lần vướng lùm xùm thái độ và có liên quan đến scandal mua dâm của Lý Dịch Phong nhưng Vương Gia Nhĩ hiện vẫn sở hữu một lượng fan hâm mộ hùng hậu tại quê nhà.

Tại sao nói Đặng Vi 'đổi đời' nhờ đóng 'Trường tương tư' cùng Dương Tử?

Tại sao nói Đặng Vi 'đổi đời' nhờ đóng 'Trường tương tư' cùng Dương Tử?

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng, với bệ phóng từ “Trường tương tư" phần 1, Đăng Vi có thể bước vào hàng ngũ sao nam mới triển vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Gia Nhĩ sao hoa ngữ sao châu á làng sao bạn gái Vương Gia Nhĩ

TIN LIÊN QUAN

Tại sao nói Đặng Vi 'đổi đời' nhờ đóng 'Trường tương tư' cùng Dương Tử?

Tại sao nói Đặng Vi 'đổi đời' nhờ đóng 'Trường tương tư' cùng Dương Tử?

Vương Sở Nhiên giả nam nhân trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Vương Sở Nhiên giả nam nhân trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung?

Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung?

Người hâm mộ của La Vân Hi và Thành Nghị 'giao chiến' giành suất kế nhiệm Tiêu Chiến

Người hâm mộ của La Vân Hi và Thành Nghị 'giao chiến' giành suất kế nhiệm Tiêu Chiến

'Câu chuyện hoa hồng' của Lưu Diệc Phi được dân tình kỳ vọng cao vì 1 chi tiết

'Câu chuyện hoa hồng' của Lưu Diệc Phi được dân tình kỳ vọng cao vì 1 chi tiết

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng