Vương Gia Nhĩ tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò, danh tích 'nửa kia' gây bất ngờ

Ngày 28/8, làng giải trí được phen xôn xao khi Jackson - Vương Gia Nhĩ, cựu thành viên nhóm nhạc GOT7 bị khui lại tin đồn hẹn hò trong thời gian trước đây.

Mới đây, tại một chương trình có sự xuất hiện của Trần Bội Hân hay thường gọi là Katrina. Người này hiện đang là hotgirl sở hữu hơn 30 triệu fans. Tại đây, Katrina đã bất ngờ hé lộ chuyện hẹn hò với một nam ca sĩ người Hồng Kông. Katrina - hotgirl sở hữu 30 triệu fan bất ngờ hé lộ chuyện hẹn hò với một nam ca sĩ. Người này được cho chính là Vương Gia Nhĩ - Jackson (GOT7). Ngay sau đó, thông tin này nhanh chóng "gây bão", chễm chệ tại vị trí đầu tiên của bảng "hot search" tại nền tảng mạng xã hội Weibo dù đã được truyền thông Hồng Kông đưa tin cách đây 2 tháng.

Tiếp đó, nàng hotgirl này còn cho biết bản thân thường xuyên nói chuyện, liên lạc với sao nam này qua webcam từ khi anh đang là thực tập sinh tại một công ty đình đám tại Hàn Quốc. Không những vậy, cả hai còn đi ăn, chụp ảnh cùng nhau khi gặp mặt tại Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi được debut trong một nhóm nhạc, nam ca sĩ này đã nhanh chóng huỷ theo dõi đồng thời chấm dứt mối quan hệ với cô.

Ít lâu sau khi thông tin này được chính Katrina chia sẻ, truyền thông Hồng Kông đã nhanh chóng truy tìm danh tính của nam ca sĩ này. Người được nhắc tới có khả năng chính là Jackson (GOT7) vì xuất hiện nhiều chi tiết khá trùng khớp. Tuy nhiên, phía người hâm mộ đã nhanh chóng đưa ra những phân tích để phủ nhận tin đồn hẹn hò của Jackson - Katrina. Hiện tại, câu chuyện này vẫn trở thành đề tài được bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội. Vương Gia Nhĩ sinh năm 1994, là cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7. Nam ca sĩ được đánh giá cao về khả năng ca hát và rap. Sau khi tách ra solo, Vương Gia Nhĩ trở về quê nhà Trung Quốc và được săn đón nồng nhiệt. Mặc dù nhiều lần vướng lùm xùm thái độ và có liên quan đến scandal mua dâm của Lý Dịch Phong nhưng Vương Gia Nhĩ hiện vẫn sở hữu một lượng fan hâm mộ hùng hậu tại quê nhà.

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