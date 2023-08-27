Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung?

Sao quốc tế 27/08/2023 21:45

Mới đây, một đoạn video clip ghi lại cuộc phỏng vấn của Châu Tấn vào năm 35 tuổi được tung lên mạng gây xôn xao dư luận.

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại một buổi phỏng vấn vào năm 35 tuổi của Châu Tấn. Cụ thể, đoạn clip này nhanh chóng leo lên Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo với tiêu đề: "Châu Tấn lúc 35 tuổi còn trẻ hơn tôi khi 25 tuổi".

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, nhan sắc ở tuổi 35 của Châu Tấn được nhận xét là thanh khiết nhưng cũng không kém phần kiều diễm. Đôi mắt to tròn linh động và đầy cảm xúc chính là một phần giúp cho nhan sắc Châu Tấn càng thêm cuốn hút.

Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung? - Ảnh 1Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung? - Ảnh 2

Ngay sau đó, nhiều người đánh giá ngoại hình của Châu Tấn quả thực rất tốt. Nữ diễn viên may mắn khi sở hữu đôi mắt khí chất. Theo blogger này, đây chính là ý do giúp Châu Tấn luôn có biểu cảm sống động và không hề cường điệu mỗi khi diễn xuất. Một netizen còn cảm thán rằng, ông trời quá mức thiên vị, khi Châu Tấn thừa hưởng quá nhiều ưu điểm. Từ nhan sắc tới diễn xuất, mặt nào nàng "đại Hoa đán" cũng vô cùng xuất sắc.

Đặc biệt, dân tình không tiếc lời khen dành cho nhan sắc của Châu Tấn: "Vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thuần quá", "không nghĩ rằng Châu Tấn đẹp tới vậy", "khí chất chuẩn cực phẩm", "thế này thì các tiểu Hoa đán đều phải thua xa", "toàn khen diễn xuất mà quên mất cô ấy cũng là đại mỹ nhân"…

Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung? - Ảnh 3Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung? - Ảnh 4Nhan sắc Châu Tấn ở tuổi 35, liệu có xứng danh 'đại Hoa đán' hàng đầu xứ Trung? - Ảnh 5

Vẻ đẹp của Châu Tấn cũng được nhà thiết kế lừng danh thế giới Karl Lagerfeld đặc biệt yêu thích. Ông nói rằng, nhan sắc của nàng "Như Ý" chính là sự hòa trộn của Coco Chanel thời trẻ và nghệ sĩ ba lê người Pháp Zizi Jeanmaire. Cô cũng chính là nàng thơ phương Đông hiếm hoi được Karl Lagerfeld từng ưu ái.

Thời gian gần đây, Châu Tấn bị đồn thổi bí mật kết hôn và có con cùng bạn thân Trần Khôn. Tuy nhiên, Trần Khôn đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

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Mới đây, mạng xã hội Weibo không khỏi bàn tán xôn xao trước những thông tin về đời tư của Trần Khôn.

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