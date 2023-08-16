Trần Khôn lên tiếng về tin kết hôn với Châu Tấn sau khi lộ loạt ảnh dẫn 2 con trai đi chơi

Cách đây ít ngày, các blogger Trung Quốc đã tiết lộ thông tin một nghệ sĩ nổi tiếng đã có thêm hai con trai. Thông tin này khiến nhiều người đồn đoán, suy luận. Kết quả, nghệ sĩ được blogger nhắc tới trong tin đồn này lại là Trần Khôn.

Vào ngày 16/8, loạt hình ảnh và video cho thấy Trần Khôn cùng con trai lớn đưa hai bé trai nhỏ tuổi đến chơi tại trung tâm thương mại. Nam diễn viên thân thiết ôm và chụp ảnh cho hai cậu bé. Theo blogger đăng tải thông tin này, đây là các con của Trần Khôn.

Tuy nhiên, trước thông tin này, không có nhiều người bất ngờ. Có ý kiến chia sẻ ở độ tuổi hiện tại của Trần Khôn, việc có thêm con cũng không phải điều lạ. Bên cạnh đó, có người cho rằng đây chỉ là cháu của nam diễn viên.

Ngay khi những thông tin liên quan tới việc Trần Khôn có thêm 2 con trai leo Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, nam tài tử đã trực tiếp lên tiếng.

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất, Trần Khôn đưa ra phản hồi về hai nghi vấn liên quan tới đời sống cá nhân của anh. Trần Khôn cho biết: "Thật tình cờ là hai tin tức đến quá gần nhau. Tôi và Châu Tấn là bạn thân, không hề kết hôn. Trong gia đình đông họ hàng và nhiều con cháu, nhưng tôi chỉ có một cậu con trai. Tôi sắp lên núi và sẽ mất tín hiệu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, đừng tin những điều đó".

Trần Khôn, sinh năm 1976, là một trong những nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Anh từng học chung khóa 1996 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cùng Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh. Nam diễn viên cũng có mối quan hệ bạn bè tri kỷ với Châu Tấn.

Về cuộc sống riêng tư, Trần Khôn cực kỳ kín tiếng. Anh từng khiến dư luận xôn xao khi vào năm 2012, bất ngờ công bố chuyện có một cậu con trai tên Trần Tôn Hựu. Tuy nhiên, Trần Khôn giấu mọi thông tin về con cũng như thông tin mẹ ruột cậu bé. Đến nay, danh tính mẹ của Tôn Hựu vẫn là một bí ẩn của giới giải trí.