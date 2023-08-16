Trần Khôn lên tiếng về tin kết hôn với Châu Tấn sau khi lộ loạt ảnh dẫn 2 con trai đi chơi

Sao quốc tế 16/08/2023 15:30

Mới đây, mạng xã hội Weibo không khỏi bàn tán xôn xao trước những thông tin về đời tư của Trần Khôn.

Vào ngày 16/8, loạt hình ảnh và video cho thấy Trần Khôn cùng con trai lớn đưa hai bé trai nhỏ tuổi đến chơi tại trung tâm thương mại. Nam diễn viên thân thiết ôm và chụp ảnh cho hai cậu bé. Theo blogger đăng tải thông tin này, đây là các con của Trần Khôn.

Cách đây ít ngày, các blogger Trung Quốc đã tiết lộ thông tin một nghệ sĩ nổi tiếng đã có thêm hai con trai. Thông tin này khiến nhiều người đồn đoán, suy luận. Kết quả, nghệ sĩ được blogger nhắc tới trong tin đồn này lại là Trần Khôn. 

Trần Khôn lên tiếng về tin kết hôn với Châu Tấn sau khi lộ loạt ảnh dẫn 2 con trai đi chơi - Ảnh 1Trần Khôn lên tiếng về tin kết hôn với Châu Tấn sau khi lộ loạt ảnh dẫn 2 con trai đi chơi - Ảnh 2

Tuy nhiên, trước thông tin này, không có nhiều người bất ngờ. Có ý kiến chia sẻ ở độ tuổi hiện tại của Trần Khôn, việc có thêm con cũng không phải điều lạ. Bên cạnh đó, có người cho rằng đây chỉ là cháu của nam diễn viên. 

Ngay khi những thông tin liên quan tới việc Trần Khôn có thêm 2 con trai leo Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, nam tài tử đã trực tiếp lên tiếng.

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất, Trần Khôn đưa ra phản hồi về hai nghi vấn liên quan tới đời sống cá nhân của anh. Trần Khôn cho biết: "Thật tình cờ là hai tin tức đến quá gần nhau. Tôi và Châu Tấn là bạn thân, không hề kết hôn. Trong gia đình đông họ hàng và nhiều con cháu, nhưng tôi chỉ có một cậu con trai. Tôi sắp lên núi và sẽ mất tín hiệu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, đừng tin những điều đó".

Trần Khôn lên tiếng về tin kết hôn với Châu Tấn sau khi lộ loạt ảnh dẫn 2 con trai đi chơi - Ảnh 3Trần Khôn lên tiếng về tin kết hôn với Châu Tấn sau khi lộ loạt ảnh dẫn 2 con trai đi chơi - Ảnh 4

Trần Khôn, sinh năm 1976, là một trong những nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Anh từng học chung khóa 1996 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cùng Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh. Nam diễn viên cũng có mối quan hệ bạn bè tri kỷ với Châu Tấn.

Về cuộc sống riêng tư, Trần Khôn cực kỳ kín tiếng. Anh từng khiến dư luận xôn xao khi vào năm 2012, bất ngờ công bố chuyện có một cậu con trai tên Trần Tôn Hựu. Tuy nhiên, Trần Khôn giấu mọi thông tin về con cũng như thông tin mẹ ruột cậu bé. Đến nay, danh tính mẹ của Tôn Hựu vẫn là một bí ẩn của giới giải trí.

Mặc dù ít đình đàm hơn, nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị mở điểm Douban 'vượt mặt' phim Dương Tử

Mặc dù ít đình đàm hơn, nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị mở điểm Douban 'vượt mặt' phim Dương Tử

Theo truyền thông Hoa ngữ, "Liên Hoa Lâu" được chấm 8/10 điểm Douban với 250 ngàn lượt đánh giá.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Khôn Châu Tấn sao hoa ngữ Trần Khôn có con phim của Trần Khôn

TIN LIÊN QUAN

Mặc dù ít đình đàm hơn, nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị mở điểm Douban 'vượt mặt' phim Dương Tử

Mặc dù ít đình đàm hơn, nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị mở điểm Douban 'vượt mặt' phim Dương Tử

Chồng Từ Hy Viên than phiền về nạn tin giả của quê vợ, không quên khẳng định về điều này

Chồng Từ Hy Viên than phiền về nạn tin giả của quê vợ, không quên khẳng định về điều này

Triệu Vy hiếm hoi lộ diện sau 2 năm bị 'phong sát ngầm' trong làng giải trí

Triệu Vy hiếm hoi lộ diện sau 2 năm bị 'phong sát ngầm' trong làng giải trí

Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 sớm hơn dự kiến, dân tình liền 'đứng ngồi không yên'

Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 sớm hơn dự kiến, dân tình liền 'đứng ngồi không yên'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái?

Lý do 'Trường tương tư' phần 2 của Dương Tử khó lên sóng sớm

Lý do 'Trường tương tư' phần 2 của Dương Tử khó lên sóng sớm

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần