Triệu Vy hiếm hoi lộ diện sau 2 năm bị 'phong sát ngầm' trong làng giải trí

Sao quốc tế 16/08/2023 12:03

Mới đây, loạt hình ảnh Triệu Vy xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc bất ngờ được lan truyền rầm rộ khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Vào ngày 13/8, Triệu Vy lọt vào ống kính của giới săn tin khi cô xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Nữ diễn viên đã diện trang phục đơn giản, đeo khẩu trang, đi một mình. Khi bắt gặp người hâm mộ, nữ diễn viên vui vẻ tươi cười, vẫy tay chào.

Từ năm 2021, nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cô cũng dừng hoạt động nghệ thuật suốt 2 năm qua. Nữ diễn viên cũng ít đăng tải thông tin trên mạng xã hội hay nhận lời phỏng vấn của truyền thông. Do vậy, mọi hình ảnh hay thông tin về Triệu Vy đều dễ dàng gây chú ý. 

Cô bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân... thu hồi danh hiệu đại hoa đán cùng một số giải thưởng. Các dự án có sự góp mặt của Triệu Vy hiện chưa thể lên sóng. Các nhãn hàng cũng âm thầm hủy hợp đồng, xóa ảnh của nữ diễn viên trên các phương tiện truyền thông rồi tìm gương mặt thay thế. 

Hơn 2 năm qua, Triệu Vy chưa lên tiếng bình luận về nghi vấn bị phong sát ngầm.

Theo một số nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ HK01, Triệu Vy đã từ bỏ ý định trở lại làng giải trí. Thay vào đó, cô tập trung vào công việc kinh doanh. Ngoài các công ty tại Trung Quốc, vợ chồng nữ diễn viên còn có trang trại tại Pháp và chuyên sản xuất rượu vang. Theo Sina, 4 nhà máy rượu tại Pháp của vợ chồng "én nhỏ" có giá trị ước tính gần 51 triệu USD.

Bên cạnh những bí ẩn về sự nghiệp, cuộc hôn nhân của Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long cũng khiến nhiều người tò mò. Cặp đôi kết hôn từ năm 2010 và có một con gái chung, bé gái Tiểu Tứ Nguyệt.

Doanh nhân Hữu Long được xem là người đã đưa Triệu Vy bước vào thương trường. Trong những năm chung sống, Triệu Vy hiếm hoi chia sẻ về bạn đời hay cuộc hôn nhân của cô. Từ năm 2020, những nghi vấn rạn nứt hôn nhân giữa Triệu Vy và chồng được truyền thông đề cập. Theo một số nguồn tin, vợ chồng Triệu Vy không còn chung sống nhưng chưa ly hôn. Năm 2020, cô xuất hiện thân thiết bên người đàn ông lạ. Trước nghi vấn hôn nhân rạn nứt, hai vợ chồng nữ diễn viên đều lựa chọn im lặng. Trước khi kết hôn với Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long từng có một cuộc hôn nhân và con trai riêng.

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