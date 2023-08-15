Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 sớm hơn dự kiến, dân tình liền 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 15/08/2023 14:30

Cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin phần 1 của Trường Tương Tư đã được phát sóng sớm hơn so với lịch dự kiến trước đó.

Mới đây, đơn vị phát sóng Trường Tương Tư đã mở gói xem trước kết phần 1 với giá 18 tệ (gần 60.000 đồng). Vào 16h, ngày 14/8 (giờ Việt Nam), các diễn viên chính của phim cũng sẽ livestream để tương tác trực tiếp cùng khán giả. Thông tin khiến nhiều khán giả theo dõi bộ phim vô cùng phấn khích. 

Nhiều cư dân mạng đã dự đoán kết thúc phần 1 Trường Tương Tư sẽ dừng ở phân đoạn Thương Huyền lên ngôi, Đồ Sơn Cảnh kết hôn với Phòng Phong Ý Ánh. Trong khi đó, nữ chính Tiểu Yêu quyết định kết hôn cùng với Phong Long, nhưng bị phá đám giữa chừng bởi Tương Liễu.

Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 sớm hơn dự kiến, dân tình liền 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn đang là tác phẩm thu hút nhất màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Phim liên tục phá nhiều kỉ lục và đứng top ở nhiều bảng xếp hạng. Trong các bảng xếp hạng mới nhất, Trường tương tư hầu như đứng đầu trên bảng xếp hạng như bảng Datawin, Vlinkage...

Ở bảng xếp hạng nhân vật, hầu hết các thứ hạng cao đều thuộc về 4 nhân vật chính của phim như: Top 1 là Tiểu Yêu đạt 9.32 điểm, top 7 là Đồ Sơn Cảnh đạt 8.92 điểm, top 9 là Tương Liễu đạt 8.81 điểm, top 10 là Thương Huyền đạt 8.78 điểm. Ở bảng xếp hạng Maoyan, phim đạt top 1 với chỉ số 9803.38 điểm, lượt xem Vân Hợp cũng đạt top 1 với khoảng 80 triệu view. Những thành tích này cho thấy sức hút rất lớn của Trường Tương Tư.

Phần 2 của Trường Tương Tư có tổng 21 tập, tạm thời chưa có lịch lên sóng cụ thể. Tuy nhiên, cư dân mạng đặt kỳ vọng phần tiếp theo có thể sớm được phát sóng, bởi nếu không thành tích của bộ phim cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 sớm hơn dự kiến, dân tình liền 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 sớm hơn dự kiến, dân tình liền 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3

"Trường tương tư" là một dự án cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao.

Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.

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