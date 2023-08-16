Chồng Từ Hy Viên than phiền về nạn tin giả của quê vợ, không quên khẳng định về điều này

Gần đây, Koo Jun Yup (DJ Koo) - chồng của Từ Hy Viên đã xuất hiện trên một chương trình trò chuyện và chỉ trích giới truyền thông Trung Quốc vì đã lan truyền tin giả.

DJ Koo tiếp tục: "Một bài báo khác cho rằng chúng tôi đã ký giấy ly hôn và Từ Hy Viên có ý định tái hợp với chồng cũ. Có rất nhiều tin đồn điên rồ và một trong số đó thậm chí còn cho rằng tôi đang ép vợ mình sử dụng ma túy".

"Có rất nhiều tin tức giả mạo và chủ nghĩa giật gân. Tôi nhớ có một câu chuyện nói rằng tôi cưới vợ mình vì tôi túng quẫn và tôi đã ăn cắp tiền của cô ấy trước khi trốn về Hàn Quốc", DJ Koo nói trong chia sẻ của mình.

Sau khi ly hôn Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên cũng gây bất ngờ khi đi bước nữa với DJ Hàn Quốc Koo Jun Yup - bạn trai cũ từ hơn 20 năm trước. Họ kết hôn khi chưa gặp lại nhau mà chỉ trò chuyện qua điện thoại. Cuộc hôn nhân thứ hai giàu màu sắc ngôn tình và có phần hoang đường cũng được công chúng chú ý. Nhờ đó, dù 9 tháng không xuất hiện, khán giả vẫn nhớ tới Từ Hy Viên.

Hiện tại, chỉ với việc Từ Hy Viên không xuất hiện trong nhiều tháng, khán giả đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có người cho rằng nữ diễn viên có thể bị sảy thai hoặc cơ thể mang bệnh. Do đó, hàng triệu người quan tâm tới ngôi sao Vườn sao băng.

Từ Hy Viên không xuất hiện nhưng những thông tin về cô vẫn liên tục được cập nhật thông qua em gái Từ Hy Đệ và mẹ ruột là bà Hoàng Xuân Mai. Từ Hy Đệ thay chị khen anh rể, thay chị kể về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với Koo Jun Yup, thay chị đưa ra các phát ngôn về tranh cãi với chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên có chị em, chồng cũ chồng mới, mẹ chồng cũ Trương Lan và cả các cháu của cô (con gái Từ Hy Đệ) đều tham gia giới giải trí. Họ dần hình thành một gia đình nổi tiếng trong giới truyền hình giải trí trực tuyến. Dù vô tình hay cố ý những mâu thuẫn, cuộc sống hàng ngày của họ mang đến nguồn đề tài không bao giờ cạn cho truyền thông và công chúng.