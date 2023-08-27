'Câu chuyện hoa hồng' của Lưu Diệc Phi được dân tình kỳ vọng cao vì 1 chi tiết

Sao quốc tế 27/08/2023 07:15

Dù chưa có tác phẩm lên sóng nhưng sức hút của Lưu Diệc Phi vẫn không "hạ nhiệt".

Lưu Diệc Phi hiện đang dồn sức cho tác phẩm "Câu chuyện hoa hồng" sau thành của dòng phim hiện đại "Đi đến nơi có gió". Đoàn phim "Câu chuyện hoa hồng" của Lưu Diệc Phi đăng tải bức ảnh mới của cô lên Weibo kèm theo lời chúc: “Trong khoảng thời gian tuyệt đẹp, sống hết mình qua từng giai đoạn năm tháng. Chúc Hoàng Diệc Mai (tên nhân vật của Lưu Diệc Phi) sinh nhật vui vẻ, như đóa hoa hồng, nở rộ rực rỡ”.

Trong ảnh, Lưu Diệc Phi được khen ngợi xinh đẹp, thể hiện khí chất của một mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ. Đồng thời, tạo hình này cũng thể hiện được cốt cách của nhân vật Hoàng Diệc Mai, một tiểu thư lá ngọc cành vàng có tâm hồn nghệ thuật.

'Câu chuyện hoa hồng' của Lưu Diệc Phi được dân tình kỳ vọng cao vì 1 chi tiết - Ảnh 1

Theo đó, khán giả cho rằng, tạo hình của mỹ nhân họ Lưu trong tác phẩm này là một điểm cộng rất lớn. Dù chưa biết, diễn xuất của Lưu Diệc Phi thế nào nhưng về ngoại hình, khán giả đánh giá cao đoàn phim vì đã chọn lựa người theo đúng tinh thần của tác phẩm.

Cách đây không bao lâu, dự án "Câu chuyện hoa hồng" của Lưu Diệc Phi vấp phải tranh cãi từ phía khán giả bởi họ cho rằng đoàn phim có thái độ không tốt với người qua đường trong quá trình quay phim lẫn việc chiếm dụng diện tích khuôn viên trường làm ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, hậu ồn ào này, khán giả vẫn rất kì vọng vào tác phẩm mới của mỹ nhân họ Lưu vì nhiều lí do.

'Câu chuyện hoa hồng' của Lưu Diệc Phi được dân tình kỳ vọng cao vì 1 chi tiết - Ảnh 2

"Câu chuyện hoa hồng" là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Trong phim, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi sẽ đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai, một bà mẹ đơn thân đã trải qua thăng trầm cuộc sống. Cô sinh ra trong một gia đình tri thức, được người thân bảo bọc từ nhỏ, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và theo học tại Học viện Mỹ Thuật.

Cuộc đời Hoàng Diệc Mai trải qua 3 mối tình, mỗi người đàn ông lại chiếm một vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành, trải nghiệm cuộc sống, đối mặt với những khó khăn, thử thách của cô.

Khi vừa đi làm, Hoàng Diệc Mai đã gặp gỡ và yêu đối tác của mình là Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh thủ vai) nhưng hai người không thể đi tới cái kết hạnh phúc. Khoảng thời gian này cũng khiến Hoàng Diệc Mai có một kế hoạch rõ ràng hơn cho cuộc đời mình và quyết định trở lại trường học chuyên sâu hơn. Sau đó, Hoàng Diệc Mai kết hôn với tiền bối Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân thủ vai). Dù từng có tình yêu và sự đồng điệu nhưng sau khi về chung một nhà, hướng phát triển của cả hai khác xa nhau, cuối cùng họ lựa chọn ly hôn.

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