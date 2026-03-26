Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Sao quốc tế 26/03/2026 00:02

Chuyện tình giữa nữ doanh nhân U60 với bạn trai 26 tuổi tên Nhậm Nhậm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Được biết, bạn trai bà hiện vẫn là sinh viên năm 4 tại Thượng Hải.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là bà Vu Văn Hồng - nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn quốc tế Yumeiren, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa. Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, bà sở hữu khối tài sản đáng kể và tầm ảnh hưởng rộng trong giới kinh doanh, trang 163 đưa tin.

Sinh năm 1971 tại Đại Liên (Trung Quốc), bà Vu Văn Hồng bắt đầu bước vào ngành làm đẹp từ năm 1989. Chỉ sau vài năm, bà đã tự thành lập studio riêng, trước khi xây dựng tập đoàn tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2004, từng bước mở rộng “đế chế” thẩm mỹ.

Không chỉ nổi tiếng trong kinh doanh, bà còn được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và lối sống không bị ràng buộc bởi định kiến.

Chuyện tình giữa nữ doanh nhân U60 với bạn trai 26 tuổi tên Nhậm Nhậm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Được biết, bạn trai bà hiện vẫn là sinh viên năm 4 tại Thượng Hải.

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao - Ảnh 1
Nhân vật chính trong câu chuyện này là bà Vu Văn Hồng - nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn quốc tế Yumeiren, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa. Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, bà sở hữu khối tài sản đáng kể và tầm ảnh hưởng rộng trong giới kinh doanh, trang 163 đưa tin.

Theo nguồn tin tiết lộ, sau khi xác lập quan hệ, bà Vu đã mua cho bạn trai ít nhất 2 xe sang gồm Rolls-Royce và Mercedes. Bà còn chi tới 50 triệu NDT (khoảng 191 tỷ đồng) tặng cho “chồng sắp cưới”. 

Một trong những chi tiết khiến dư luận bàn tán nhiều nhất là bức ảnh bà Vu, bạn trai và con trai cùng xuất hiện tại một sự kiện.

Trong khi nữ doanh nhân vẫn giữ phong thái sang trọng, bạn trai trẻ có hành động thân mật khi đặt tay lên bụng bà, thì người con trai lại gây chú ý với biểu cảm “đứng hình”. Gương mặt lộ rõ sự lúng túng, ánh mắt bối rối, không biết nhìn đi đâu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều người bình luận “ngượng thay”, cho rằng phản ứng của người con là hoàn toàn tự nhiên.

Ngay từ khi công khai, mối quan hệ này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng sự chênh lệch tuổi tác và địa vị quá lớn khiến mối quan hệ khó thuần túy, không loại trừ yếu tố vật chất hay danh tiếng.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ủng hộ, cho rằng tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác, và phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc.

Bản thân bà Vu từng chia sẻ thẳng thắn rằng bà không quan tâm đến dư luận, chỉ sống theo lựa chọn của mình

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Từ khóa:   mạng xã hội nữ đại gia U60 Trung Quốc

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