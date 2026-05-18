Giữa lúc bạo bệnh sau hai năm ly hôn, con gái lén gọi điện cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ở đầu bên kia

Tâm sự 18/05/2026 15:00

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai làm việc cùng một thành phố rồi cùng nhau mua nhà trả góp. Nhờ tiết kiệm và chăm chỉ cuộc sống của hai người dần dần ổn định, cả hai đã sẵn sàng có con. Sau đó một bé gái đã đến với gia đình hạnh phúc của Tiểu Tịnh.

Sau khi ly hôn, Tiểu Tịnh sống cùng con gái, đến khi con gái học mẫu giáo, Tiểu Tịnh phải thay đổi công việc để có nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Tiểu Tịnh và chồng cũ thường gặp nhau trên đường đi đón con. Vậy nhưng hai người không nói chuyện gì với nhau, chỉ lén lút nhìn nhau rồi vội vàng rời đi.

Tiểu Tịnh và chồng cũ đã yêu nhau tròn 10 năm trước khi kết hôn, những tưởng sau khi kết hôn họ sẽ có được hạnh phúc mãi mãi nhưng sự tàn nhẫn của hôn nhân đã đánh gục hai người họ. Cuối cùng hai người ly hôn, Tiểu Tịnh nuôi con và trở thành người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ.

Thực tế, mối quan hệ của hai người rất đẹp, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong câu lạc bộ của trường đại học. Hai người có hoàn cảnh gia đình giống nhau, ngay sau khi yêu, bạn bè đều nói rằng họ rất xứng đôi.

Giữa lúc bạo bệnh sau hai năm ly hôn, con gái lén gọi điện cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ở đầu bên kia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai làm việc cùng một thành phố rồi cùng nhau mua nhà trả góp. Nhờ tiết kiệm và chăm chỉ cuộc sống của hai người dần dần ổn định, cả hai đã sẵn sàng có con. Sau đó một bé gái đã đến với gia đình hạnh phúc của Tiểu Tịnh. Vậy nhưng sau khi sinh, vóc dáng của Tiểu Tịnh mập lên, trong thời gian này chồng cô lại vô cùng bận rộn với công việc. Điều này khiến Tiểu Tịnh bắt đầu nghi ngờ, hai người liên tục cãi vã và chiến tranh lạnh, cuối cùng Tiểu Tịnh đã chủ động đòi ly hôn.

Sau khi ly hôn, Tiểu Tịnh bình tĩnh lại và nhận thấy mình thật vô lý, lúc đó cô muốn quay lại với chồng cũ nhưng lại nhận ra mình đã làm tổn thương anh quá nhiều. Vài ngày trước, Tiểu Tịnh bị cảm, cô nằm bẹp trên giường. Thấy vậy, con gái đã gọi điện thoại cho bố, vì để loa ngoài nên Tiểu Tịnh đã nghe được giọng nói của chồng cũ.

Con gái nói với bố rằng: “Bố ơi, mẹ ốm rồi”, giọng nói từ đầu dây bên kia vô cùng lo lắng: “Để mẹ nằm yên đó, bố  sẽ đến ngay, con gái đừng sợ, bố sẽ đến ngay bây giờ”. Nghe xong những lời này, Tiểu Tịnh bật khóc nức nở. Mặc dù tình cảm vẫn còn nhưng cái tôi quá lớn khiến Tiểu Tịnh chẳng thể mở lời để quay về bên chồng cũ, có thể đây chính là cơ hội tốt để hai người quay lại bên nhau.

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