Đi tìm bằng chứng ngoại tình, chàng trai bàng hoàng khi nhận ra sự thật về chính mình

Tâm sự 25/07/2026 03:25

Khi chính thức quen nhau, tôi có đề nghị về nhà My chơi. Thế nhưng cô ấy luôn lảng tránh và nói chưa đến thời điểm. Hôm vừa rồi, tôi cầm điện thoại của My nên phát hiện cô ấy có 2 tài khoản facebook. Nghĩ My có chuyện giấu mình, tôi quyết định tìm hiểu mọi việc.

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc ngày hôm qua. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. My mới đến công ty tôi làm việc được nửa năm. Trong mắt tôi và đồng nghiệp, My là người con gái dịu dàng, nết na. Khi cô ấy bắt đầu công việc, mọi người đều hỏi cô ấy đã có gia đình chưa, cô ấy còn thẹn thùng nói mình chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng.

Qua tiếp xúc, tôi có tình cảm với My nên đã tỏ tình. Sau 2 tuần, tôi nhận được lời đồng ý từ cô ấy. Kể từ đó, tôi bắt đầu chu cấp cho My những thứ mà cô ấy yêu cầu, từ điện thoại đời mới cho tới tiền mua sắm đồ dùng cá nhân. Có lần cô ấy bảo bố mẹ bị ốm, tôi cũng đưa tiền để cô ấy mua thuốc cho các bác ở quê. Bây giờ ngồi lại, tôi tính sơ sơ cũng biết mình mất cho My đến 100 triệu chứ chẳng ít.

Khi chính thức quen nhau, tôi có đề nghị về nhà My chơi. Thế nhưng cô ấy luôn lảng tránh và nói chưa đến thời điểm. Hôm vừa rồi, tôi cầm điện thoại của My nên phát hiện cô ấy có 2 tài khoản facebook. Nghĩ My có chuyện giấu mình, tôi quyết định tìm hiểu mọi việc.

Đi tìm bằng chứng ngoại tình, chàng trai bàng hoàng khi nhận ra sự thật về chính mình - Ảnh 1
Đã làm vợ sắp cưới của người ta, My vẫn còn qua lại với tôi. Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, tôi cố tình tìm tài khoản còn lại của My thì thấy cô ấy chụp ảnh thân mật cùng người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, tôi tra công ty của người kia rồi đến thẳng đó để làm rõ mọi chuyện.

Vậy mà mọi chuyện hoàn toàn không như tôi nghĩ. Khi tôi đến nơi, anh ta tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc tôi nói mình là người yêu của My, anh ta trừng mắt: "Anh nói cái gì vậy? My là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi".

Vậy đấy mọi người ạ. Đã làm vợ sắp cưới của người ta, My vẫn còn qua lại với tôi. Đến lúc đó, tôi mới ngớ người vì bản thân đã bị lừa. Tôi không biết sau hôm đó chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy My gửi một tin nhắn nói không đi làm nữa, cũng xin lỗi vì đã nói dối tôi. Bây giờ số tiền tôi bỏ ra cho My bấy lâu nay xem như mất trắng, tình cảm dành cho cô ấy cũng là công cốc mà thôi. Thật sự quá buồn và thất vọng mọi người ạ.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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