Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 7/11, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của một trường THCS trên địa bàn TP HCM.

Theo clip này, hai nữ sinh này liên tục tát vào mặt đối phương, cả hai túm tóc, giằng co, sự việc diễn ra trong khoảng 3 phút. Thời điểm học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh có nhiều bạn học khác, tuy nhiên không có ai can ngăn.

Cả 2 học sinh nữ đánh nhau đều mặc đồng phục thể dục, trên áo có ghi chữ Trường Trung học Cơ sở Phú An.

Theo tìm hiểu, trường học này thuộc phường Phú An, TPHCM (trước đây thuộc phường Phú An, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết sự việc trên đã xảy ra cách đây 1 tháng và nhà trường đã xử lý vào ngày 11-10-2025.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, ngày 4/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm hơn 10 nữ sinh cùng trường vây quanh, đánh đập dã man. Nạn nhân bị đánh hội đồng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Tất cả học sinh liên quan đều quàng khăn đỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra cùng ngày tại khu vực nhà vệ sinh của Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TPHCM).

Thời điểm trên, do có mâu thuẫn từ trước, một nữ sinh bị nhóm bạn gọi ra nhà vệ sinh để nói chuyện. Tại đây, cả nhóm hơn 10 nữ sinh đã vây quanh, dùng tay đánh, chân đạp vào người nạn nhân.

Một số học sinh có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay lại, sau đó chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội gây xôn xao và khiến cộng đồng mạng bức xúc.

