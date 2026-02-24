Bắt được cá sấu dài 5,8 mét tấn công người phụ nữ đi bắt ốc trên sông, sốc nặng khi tìm thấy thứ bên trong bụng cá

Đoạn clip ghi lại cho thấy con cá sấu dài 5,8 mét đang vùng vẫy dữ dội trong dòng sông Luan Boya, Indonesia, đục ngầu, trong khi những người chứng kiến lo lắng la hét. Con thú săn mồi đáng sau đó thò đầu lên khỏi mặt nước cùng với thi thể của một người phụ nữ.
Video

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

