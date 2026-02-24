Đang đứng cạnh trực thăng, người lính bị sét đánh trúng khiến anh bị thương nặng

Đoạn clip ghi lại cho thấy người lính đang đứng gần một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk tại doanh trại Tướng Jose Hilario Lopez ở thành phố Popayan, Colombia. Vài giây sau, một tia chớp bất ngờ xuất hiện trước khi người lính mặc quân phục ngã gục xuống đất vào khoảng 3h45 chiều ngày 12/2.
Video 1 giờ 22 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

