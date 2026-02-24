Trong lúc dọn nhà, người đàn ông đã vô tình ném chiếc hộp đựng 20 thỏi vàng trị giá 3,6 tỷ đồng vào thùng rác

Tại Salento, Ý, một người đàn ông 57 tuổi đã vô tình vứt bỏ một chiếc hộp chứa 20 thỏi vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 120.000 euro (3,6 tỷ đồng). Nhờ sự hỗ trợ của các công nhân xử lý chất thải, họ đã thu hồi được chiếc hộp, bên trong vẫn còn nguyên 20 thỏi vàng. Số vàng đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

