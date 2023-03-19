Mùa dâu tây đang "nhuộm đỏ" đường phố, chị em nhất định phải thử ngay món chè dâu tây dai giòn cực ngon này

Chè dâu tây là một trong những món tráng miệng yêu thích của trẻ nhỏ lẫn người lớn. Dưới đây, cùng vào bếp với những nguyên liệu thơm ngon này.

2. Đường 30g

3. Bột năng 100g

4. Sữa dừa lượng thích hợp

Nguyên liệu nấu chè dâu tây

Cách làm chè dâu tây:

Dâu tây rửa sạch, ngâm dâu trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước. Thái nhỏ dâu tây, xay nhuyễn.

Đổ 80ml nước lọc vào, lượng nước xâm xấp mặt dâu. Đun sôi ở lửa nhỏ, nghiền nát dâu tây để lấy nước màu.

Đổ nước dâu tay vào 100g bột năng nhào mịn, viên thành những viên nhỏ. Cho vào nồi luộc chín. Lưu ý nên đậy nắp khoảng 3 phút cho hạt chè chín mềm, không bị nát. Sau đó vớt ra bỏ vào tô nước lạnh.

Tiếp đến, cho tất cả nguyên liệu vào tô lớn, thêm sữa trái cây, đá lạnh vào để cùng thưởng thức.

Nước dâu tây sau khi đun sôi phải đổ ngay vào bột năng để tạo kết dính.

Thành phẩm:

Một bát chè trân châu có vị dẻo ngon chua ngọt của trân châu kết hợp cùng vị béo ngậy thơm ngon của sữa. Món chè sử dụng những nguyên liệu rất đơn giản nhưng lại tạo vị ngon mới lạ. Đây chắc chắn sẽ là một món ăn vặt ngon miệng trong mùa hè này đấy.

Chúc các bạn thành công với món chè dâu tây siêu dễ, siêu ngon này