Mùa dâu tây đang "nhuộm đỏ" đường phố, chị em nhất định phải thử ngay món chè dâu tây dai giòn cực ngon này

Món ngon mỗi ngày 19/03/2023 06:40

Để làm món chè trân châu vị dâu sữa như trên thì bạn sẽ chi phí khoảng 30.000-40.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 30 phút.

Chè dâu tây là một trong những món tráng miệng yêu thích của trẻ nhỏ lẫn người lớn. Dưới đây, cùng vào bếp với những nguyên liệu thơm ngon này.

Mùa dâu tây đang 'nhuộm đỏ' đường phố, chị em nhất định phải thử ngay món chè dâu tây dai giòn cực ngon này - Ảnh 1

Nguyên liệu làm chè dâu tây 

1. Dâu tây 120g

2. Đường 30g

3. Bột năng 100g

4. Sữa dừa lượng thích hợp

Mùa dâu tây đang 'nhuộm đỏ' đường phố, chị em nhất định phải thử ngay món chè dâu tây dai giòn cực ngon này - Ảnh 2

Nguyên liệu nấu chè dâu tây

Cách làm chè dâu tây:

Dâu tây rửa sạch, ngâm dâu trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước. Thái nhỏ dâu tây, xay nhuyễn.

Đổ 80ml nước lọc vào, lượng nước xâm xấp mặt dâu. Đun sôi ở lửa nhỏ, nghiền nát dâu tây để lấy nước màu.

Đổ nước dâu tay vào 100g bột năng nhào mịn, viên thành những viên nhỏ. Cho vào nồi luộc chín. Lưu ý nên đậy nắp khoảng 3 phút cho hạt chè chín mềm, không bị nát. Sau đó vớt ra bỏ vào tô nước lạnh.

Tiếp đến, cho tất cả nguyên liệu vào tô lớn, thêm sữa trái cây, đá lạnh vào để cùng thưởng thức.

Mùa dâu tây đang 'nhuộm đỏ' đường phố, chị em nhất định phải thử ngay món chè dâu tây dai giòn cực ngon này - Ảnh 3

Nước dâu tây sau khi đun sôi phải đổ ngay vào bột năng để tạo kết dính.

Thành phẩm:

Một bát chè trân châu có vị dẻo ngon chua ngọt của trân châu kết hợp cùng vị béo ngậy thơm ngon của sữa. Món chè sử dụng những nguyên liệu rất đơn giản nhưng lại tạo vị ngon mới lạ. Đây chắc chắn sẽ là một món ăn vặt ngon miệng trong mùa hè này đấy.

Mùa dâu tây đang 'nhuộm đỏ' đường phố, chị em nhất định phải thử ngay món chè dâu tây dai giòn cực ngon này - Ảnh 4Mùa dâu tây đang 'nhuộm đỏ' đường phố, chị em nhất định phải thử ngay món chè dâu tây dai giòn cực ngon này - Ảnh 5                   Chúc các bạn thành công với món chè dâu tây siêu dễ, siêu ngon này

 

Cách chọn mua dâu tây ngon ngọt

- Nên chọn mua những quả vẫn còn nguyên cuống và đài lá, có mùi thơm đặc trưng.

- Dâu tây đạt chất lượng thường có màu đỏ tươi và căng mọng nước. Những quả có màu đỏ sẫm rất có thể người bán hàng trộn lẫn chúng với những quả kém chất lượng. Không nên mua những quả có đốm xanh lá cây vì dâu khi được hái xuống sẽ không tiếp tục chín như những lọai trái cây khác.

- Lưu ý những quả quá căng mọng và có kích thước quá lớn, vì có thể chúng đã ngậm đầy nước ở trong. Nếu xuất hiện những đốm đen thì có nghĩa là chúng đang bắt đầu thối.

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