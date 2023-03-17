Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang "hót hòn họt" khắp cõi mạng

Món ngon mỗi ngày 17/03/2023 15:23

Món bánh hấp dẫn cho những tín đồ hảo ngọt, chị em thử trải nghiệm món bánh đang nổi như cồn này xem hương vị ra sao nhé.

Nguyên liệu làm bánh mochi chấm kem sữa

Xốt phô mai

50g kem phô mai

70g sữa đặc

10g bột phô mai lắc

100g whipping

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 1
Creamcheese + sữa đặc + bột phô mai

Mochi

150g bột nếp

100g nước cốt dừa

30g đường

150g sữa đậu nành có đường

15g dầu ăn

50g bột đậu nành rang

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 2

Topping ăn kèm:

Dừa sấy giòn

Ngũ cốc giòn

Chà bông rong biển

Cách làm mochi chấm kem sữa:

Bước 1: Creamcheese + sữa đặc + bột phô mai cho vào âu, dùng phới trộn sơ  các nguyên liệu để khi đánh bằng máy không bị văng nhiều. Dùng máy đánh trứng đánh cho thật mịn, không còn lợn cợn của kem phô mai. Khi hỗn hợp kem phô mai đã mịn, thêm whipping vào đánh cùng, chia whip làm 3 lần thêm. Đánh đến khi hỗn hợp kem vừa bông cứng thì dừng máy. 

Bước 2: Thêm sữa tươi vào hỗn hợp kem để làm lỏng kem đến độ đặc mong muốn. Sốt đặc sánh mịn là vừa ngon. 

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 3

Bước 3: Trộn tất cả các nguyên liệu làm phần bột mochi trong âu. Dùng phới lồng đánh cho thật mịn. Cho âu bột vào nồi hấp cách thuỷ. Cứ 10 phút mở nắp xả hơi 1 lần, hấp từ 20-30 phút đến khi kiểm tra phần lõi bột chín trong, không còn bột trắng là bột chín. Bột chín lấy ra, dùng que xoắn của máy cầm tay nhồi khoảng 3' để bột trở nên dẻo dai hơn. 

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 4

Bước 4: Chuẩn bị khay đã rắc sẵn bột đậu nành rang, mang găng tay để chống dính, chia bột thành từng viên nhỏ. Lăn qua lớp bột đậu để các cháu mochi không bị dính chùm với nhau. Kéo một miếng để kiểm tra sự đàn hồi. Xếp mochi ra khay sau đó thêm topping rồi cả nhà cùng thưởng thức.

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 5

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 6

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 7

Topping chà bông rong biển mặn ngọt.

Cách làm bánh mochi chấm kem sữa, món ngon đang 'hót hòn họt' khắp cõi mạng - Ảnh 8

Topping dừa sấy giòn.

 Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Tạ Thùy Giang

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