Bí quyết kho cá nục thơm, béo dậy hương vị thơm ngon xứ Huế, ai ăn cũng phải mê

Món ngon mỗi ngày 24/03/2023 11:47

Cá nục kho là món ăn dân dã, bắt cơm. Với các mẹ nội trợ, đây là món ăn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cả gia đình.

Theo nghiên cứu, cá nhiều vitamin D, E, canxi, omega-3, DHA… có lợi cho tim mạch, thị giác, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe, thường được khuyên nên ăn ít nhất ba lần mỗi tuần.

Mới đây, thành viên T.N.P đã thực hiện món ăn hấp dẫn từ cá nục. Vào mùa này, cá nục tươi xanh, ngon và béo. Cá nục này chế biến được rất nhiều món ngon, ngoài kho ra thì còn có thể hấp cuốn bánh tráng, nấu canh măng chua, phơi khô làm khô cá hoặc đơn giản nhất là chiên vàng chấm nước mắm chanh tỏi ớt thôi cũng hấp dẫn lắm rồi.

Đặc biệt nhất là món cá nục kho kiểu Huế, ăn thử một lần là mê luôn! 

Cùng vào bếp với công thức món ăn ngon miệng này cho cả nhà. Đặc biệt, là cách làm theo kiểu Huế, ai ăn cũng phải mê:

Nguyên liệu:

- Cá nục tươi: 1kg

- Gia vị đi kèm: muối, nước mắm, tiêu, đường, ớt trái, ớt bột, mỡ lợn, tóp mỡ lợn hoặc thịt ba chỉ lợn

Bí quyết kho cá nục thơm, béo dậy hương vị thơm ngon xứ Huế, ai ăn cũng phải mê - Ảnh 1
 

 

Bí quyết kho cá nục thơm, béo dậy hương vị thơm ngon xứ Huế, ai ăn cũng phải mê - Ảnh 2
Cá nục mua về làm sạch.

Cách làm:

- Cá nục chọn những con tươi xanh, làm sạch, rửa sạch với nước muối loãng, để ráo nước

Bí quyết kho cá nục thơm, béo dậy hương vị thơm ngon xứ Huế, ai ăn cũng phải mê - Ảnh 3
 

 

Bí quyết kho cá nục thơm, béo dậy hương vị thơm ngon xứ Huế, ai ăn cũng phải mê - Ảnh 4
Thực hiện ướp cá.

- Trước khi kho cá thì ướp cá trước tầm 1h để cá thấm và cứng cá khi kho. Gia vị ướp 1/2 thìa cơm muối, 3 thìa cơm nước mắm, 3 thìa cơm đường, 2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cơm ớt bột, 2 thìa cơm mỡ lợn, thêm tóp mỡ hoặc thịt ba chỉ, 10 trái ớt tươi, đảo đều và ướp tầm 1h để cá thấm gia vị và cứng cá.

Bí quyết kho cá nục thơm, béo dậy hương vị thơm ngon xứ Huế, ai ăn cũng phải mê - Ảnh 5
 Kho cá.

- Cá sau khi thấm vị thì mang đi kho, khi cá sôi lên thì hạ lửa nhỏ liu riu kho tới khi cá khô cứng lại, trong quá trình kho bị cạn nước thì chêm thêm ít nước vào và vẫn để lửa nhỏ như vậy.

Bí quyết kho cá nục thơm, béo dậy hương vị thơm ngon xứ Huế, ai ăn cũng phải mê - Ảnh 6
Thành phẩm.

Thành phẩm cá thấm vị, mặn ngọt hài hoà, cá cứng chứ ko mềm bở, mùi vị rất thơm ngon, ăn kèm cơm nóng rất hợp.

Nguồn: FB Thao Ngo Phuong

** Lợi ích khi ăn cá đều đặn

Cá là một trong những thức ăn đầu tiên xuất hiện trong bữa ăn của loài người. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, cá luôn giữ vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của con người từ xưa cho đến nay. Cá giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, được khuyến nghị nên đưa vào thực đơn hàng tuần.

- Cá là thực phẩm chứa nguồn chất béo tốt nhất, giàu axit béo omega-3, 6, 9 và chứa rất ít cholesterol xấu... Omega-3 thấm qua màng tế bào, góp phần quan trọng vào quá trình truyền tín hiệu giữa các tế bào để có trái tim khỏe mạnh.

- Axit béo omega-3 còn có lợi trong việc cải thiện thị lực, cấu tạo tế bào võng mạc mắt. Bởi mắt và não tập trung nhiều omega-3 và cần nguồn chất béo này để duy trì sức khỏe và các chức năng khác của cơ thể. Vitamin A có trong cá giúp mắt sáng khỏe, phòng tránh các bệnh về mắt. Ngoài ra, lượng DHA dồi dào trong cá là một những dưỡng chất giúp não bộ phát triển, tăng khả năng học hỏi và ghi nhớ.

- Cá không chỉ góp phần phong phú bữa ăn mà còn chứa nguồn đạm giúp cơ thể luôn duy trì thể trạng tốt, tăng cường hệ miễn dịch. Chất đạm có trong các loại cá tra, cá hồi, cá trích, cá thu... là nguyên liệu tạo ra kháng thể để cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn.

- Canxi - một trong những vi chất rất cần cho xương còn có nhiều trong cá. Để nhận được nhiều canxi hơn, bạn nên ăn cá ninh nhừ, cá nhỏ ăn luôn xương. Bên cạnh canxi, vitamin D có trong cá giúp canxi hấp thu vào xương tốt hơn, cho xương chắc khỏe.

Nhà còn cơm nguội cứ mang ra làm món này, đảm bảo ăn ngon, hết cái vèo!

Nhà còn cơm nguội cứ mang ra làm món này, đảm bảo ăn ngon, hết cái vèo!

Dùng cơm nóng hay cơm nguội mang làm món này, ăn vừa ngon mà vẫn đủ dinh dưỡng.

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