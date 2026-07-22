Sau 40 phút vật lộn, nhóm cần thủ đã câu được cá tầm khổng lồ nặng 544kg, dài 3,35 mét

Con cá có chiều dài từ chĩa đuôi đến đầu là 3,56 mét (không phải chiều dài toàn thân), và chu vi thân đo tại vây ngực là 152,9 cm. Sử dụng công thức tiêu chuẩn ước tính trọng lượng từ chiều dài và chu vi, Estrada đã tính toán trọng lượng của con cá vào khoảng 544kg.

Video 5 giờ 48 phút trước 5 giờ 48 phút trước Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-40-phut-vat-lon-nhom-can-thu-a-cau-uoc-ca-tam-khong-lo-nang-544kg-dai-335-met-764436.html