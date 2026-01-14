Tiết lộ cuộc tình của bố Tạ Đình Phong và bạn gái kém 49 tuổi

Sao quốc tế 14/01/2026 08:30

Tham gia một livestream mới đây, Coco thẳng thắn nói về cuộc sống mới, sau khi chia tay ông Tạ Hiền.

Tham gia một livestream mới đây, Coco thẳng thắn nói về cuộc sống mới, sau khi chia tay ông Tạ Hiền. Cô tiết lộ: "Cuộc sống sau khi chia tay quả thực rất dễ chịu. Tôi thường xuyên du lịch châu Âu và đặc biệt yêu thích bầu không khí lãng mạn của nước Pháp".

Coco khoác lên mình trang phục hàng hiệu, ngoại hình sành điệu, tâm trạng vui vẻ, cho thấy đời sống vật chất sung túc. Khi được hỏi về khoản bồi thường Tạ Hiền từng cho khi chia tay, cô khéo léo né sang chủ đề khác. Một nguồn tin nói, với tính cách hào phóng, ông Tạ đã cho bạn gái trẻ khoảng 20 triệu HKD để cô lấy vốn làm ăn khi về Đại lục. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thi thoảng, Coco tới thăm ông và ngủ lại.

Tiết lộ cuộc tình của bố Tạ Đình Phong và bạn gái kém 49 tuổi - Ảnh 1

 

Coco, sinh năm 1985, người Thượng Hải, có 12 năm gắn bó với ông Tạ Hiền, dù chênh lệch 49 tuổi. Hai người gặp nhau tại một quán cà phê ở Thượng Hải thông qua một người bạn giới thiệu. Khi đó, Coco mới ngoài 20 tuổi, chưa từng trải. Sự chủ động và phong thái lịch thiệp của bố Tạ Đình Phong nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng ban đầu giữa hai người. Họ dần có những buổi hẹn hò riêng tư, sau đó công khai xuất hiện trước công chúng như một cặp. Coco nhận xét về người tình: "Ông có vẻ lạnh lùng bề ngoài nhưng thực chất là một người nhạy cảm, ấm áp và rất có văn hóa. Ông chưa bao giờ nói năng gay gắt và luôn quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ, điều mà tôi thấy rất hiếm".

Coco cho biết được người tình lớn tuổi chiều hết mực. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, cô "nghiện" cuộc sống về đêm và thường xuyên ở lại các quán bar đến tận sáng sớm. Vào thời điểm đó, Tạ Hiền luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận, không được uống quá nhiều rượu vì phụ nữ dễ mất kiểm soát khi say và điều đó cũng có hại cho sức khỏe.

Ngoài việc chu cấp toàn bộ vật chất, ông Tạ còn lên kế hoạch cho tương lai của Coco. Ông đầu tư cho bạn gái du học tại Anh. Đổi lại, cô chăm sóc ông từng ly từng tí.

Tiết lộ cuộc tình của bố Tạ Đình Phong và bạn gái kém 49 tuổi - Ảnh 2

12 năm bên nhau, Coco còn được cả nhà ông đón nhận. Cô thậm chí có mối quan hệ tốt với bà Địch Ba Lạp - vợ cũ ông Tạ Hiền, và Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình - con của bạn trai. Trong nhiều ảnh paparazzi, Coco ngồi giữa gia đình họ Tạ khi dùng bữa, trông rất vui vẻ. Cô còn chụp ảnh với các con và cháu của ông Tạ, bao gồm Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi.

Năm 2015, trong một show truyền hình, Tạ Hiền từng tiết lộ, khi Đình Đình - con chung của ông với bà Địch Ba Lạp - được 6 tuổi, ông đã quyết định triệt sản. Ông cũng thừa nhận trên chương trình trò chuyện Hẹn hò với Lỗ Dự rằng chưa từng động chạm đến Coco trong suốt ba năm cuối bên nhau. "Chúng tôi chỉ ở bên nhau để khiêu vũ, ăn uống, vui chơi. Giờ thì các bạn có tin hay không là tùy các bạn", ông nói.

Năm 82 tuổi, ông Tạ Hiền, quyết định để Coco - khi đó 33 tuổi - về Đại lục. Một nguồn tin cho hay, hai người mất đi sự hòa hợp trong đời sống vì tuổi tác. Khi Coco bước sang tuổi 30, cô khao khát được làm mẹ trong khi Tạ Hiền đã hơn 80 tuổi, phải đối mặt với thực tế sinh lý không thể vượt qua. Ban đầu, Coco từ chối nhưng cuối cùng đồng ý.

 

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Gần đây, Vương Phi đưa con gái Lý Yên đi Nhật Bản du lịch, khi Tạ Đình Phong bận rộn chạy show ở Cáp Nhĩ Tân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo'

Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo'

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

TIN MỚI NHẤT

Hành khách tử vong trên máy bay sau khi than đau đầu dữ dội

Hành khách tử vong trên máy bay sau khi than đau đầu dữ dội

Thế giới 22 phút trước
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 7 bị bạ đánh hội đồng ngay trên lớp học

Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 7 bị bạ đánh hội đồng ngay trên lớp học

Đời sống 28 phút trước
Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

Sao quốc tế 33 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần này (16-18/1), 3 con giáp nhận lộc tứ phương, xoay chuyển vận mệnh, bạc vàng đầy tay, nghèo cũng hóa giàu

Trong 3 ngày cuối tuần này (16-18/1), 3 con giáp nhận lộc tứ phương, xoay chuyển vận mệnh, bạc vàng đầy tay, nghèo cũng hóa giàu

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Hy hữu: Bé trai 3,2kg chào đời ngay trên xe tuần tra của cảnh sát giao thông

Hy hữu: Bé trai 3,2kg chào đời ngay trên xe tuần tra của cảnh sát giao thông

Đời sống 42 phút trước
Rơi xuống vực sâu 20m, nam công nhân tử vong tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Rơi xuống vực sâu 20m, nam công nhân tử vong tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Đời sống 45 phút trước
Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Bắc Nam khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng

Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Bắc Nam khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/1/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/1/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp giàu sang bám gót, may mắn thoát nghèo, vàng đeo đầy người, Tài Lộc tăng vù vù

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp giàu sang bám gót, may mắn thoát nghèo, vàng đeo đầy người, Tài Lộc tăng vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất?

Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất?

Sức khỏe 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tai nạn máy bay khiến 6 người tử vong thương tâm, một trong số đó là nam ca sĩ nổi tiếng thế giới

Tai nạn máy bay khiến 6 người tử vong thương tâm, một trong số đó là nam ca sĩ nổi tiếng thế giới

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

Hứa Quang Hán gây bão khi thể hiện vũ đạo Kpop 'Overdrive' tại lễ trao giải

Hứa Quang Hán gây bão khi thể hiện vũ đạo Kpop 'Overdrive' tại lễ trao giải

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi