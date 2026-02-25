Vận trình tài lộc của tuổi Thân sẽ không được như ý trong ngày này. Bản mệnh có nhiều hoạch định về tài chính. Bạn chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới nhưng không được như dự tính. Các đơn vị đều đang có những khó khăn và muốn cắt giảm tài chính nên rất khó để có một mối hợp tác chất lượng trong thời gian này.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân cũng sẽ có nhiều biến động không dứt. Nguyên nhân khiến người tuổi này đến bây giờ vẫn còn độc thân là do quá khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời. Có thể nói bạn đã bỏ qua không ít mối nhân duyên tốt trước đó để đi tìm kiếm một “người yêu” lý tưởng nhưng quá xa rời thực tế.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đón vận may về tài lộc và cơ hội phát triển, nhất là ở lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hoặc mở rộng nguồn thu. Những tín hiệu tích cực đến từ môi trường xung quanh giúp tuổi Tỵ nhìn thấy hướng đi mới. Đây là thời điểm thuận lợi để triển khai kế hoạch đã chuẩn bị hoặc thử sức với lựa chọn mới.

Dòng tiền trong thời gian này có xu hướng biến động nhanh, đi kèm cơ hội sinh lợi rõ rệt. Tuy nhiên vận khí chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự tỉnh táo và tập trung cao. Nếu nắm bắt đúng thời điểm, tuổi Tỵ có thể cải thiện đáng kể tình hình tài chính hoặc tạo bước đệm cho giai đoạn tiếp theo.

Ngoài yếu tố tiền bạc, vận trình còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong định hướng tương lai. Những quyết định quan trọng đưa ra trong hai ngày này có thể ảnh hưởng lâu dài. Vì vậy tuổi Tỵ cần giữ tinh thần sáng suốt, hành động dứt khoát và không để cơ hội trôi qua chỉ vì do dự.

Ngày này mang nhịp vận khí nhanh và mạnh, cơ hội đến bất ngờ nhưng cũng rời đi rất sớm. Tuổi Tỵ nếu giữ sự tập trung, hành động kịp thời sẽ dễ đạt bước tiến rõ rệt trong công việc và tài chính. Ngược lại, sự chậm trễ có thể khiến thời cơ quý giá vụt mất trong chớp mắt. Đây là thời điểm cần quyết đoán, linh hoạt và sẵn sàng nắm bắt vận may khi vừa xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!