'Tinh nữ lang' Lâm Duẫn với phong thái thời thượng, thần sắc hút mắt trên tạp chí thời trang

Sao quốc tế 30/11/2022 14:11

Nữ diễn viên Lâm Duẫn không hổ danh là "Tinh nữ lang" khi khoe được nhan sắc kiêu kỳ mà quyến rũ của mình trên tạp chí Vanity Teen China số 17/2022.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, tạp chí Vanity Teen China vừa qua đã công bố Lâm Duẫn chính là gương mặt trang bìa của ấn phẩm số 17 năm 2022. Nàng "Tinh nữ lang" khiến công chúng không khỏi choáng ngợp với thần thái sắc lạnh cùng biểu cảm đa dạng của mình.

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Lâm Duẫn là gương mặt trang bìa của tạp chí Vanity Teen China số 17/2022 - Ảnh: Internet

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Lâm Duẫn sinh năm 1996, cô nàng nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ vai mỹ nhân ngư trong dự án cùng tên của "vua hài kịch" Châu Tinh Trì. Tuy diễn xuất còn non nớt nhưng nhờ nhan sắc lộng lẫy, vóc dáng hoàn mỹ cùng vai diễn như "đo ni đóng giày" cho cô mà nữ diễn viên đã vụt sáng thành sao khi mới chỉ đôi mươi.

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Nhưng cũng vì nổi tiếng khi quá trẻ mà Lâm Duẫn vướng vào nhiều tai tiếng không hay khiến trong suốt một thời gian dài cô chìm nghỉm giữa dàn sao trẻ được thay áo mới từng ngày. Trong suốt 2 năm qua, Lâm Duẫn vì bị nhà sản xuất quay lưng, dẫn đến "thất nghiệp" nên phải livestream bán hàng hoặc quay vlog làm đẹp để duy trì tên tuổi của mình.

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Tuy nhiên, phải công nhận một điều là nữ minh tinh có khả năng nắm bắt cơ hội cực kỳ tốt khi có cú trở mình thành công nhờ siêu phẩm cổ trang năm 2022 Mộng Hoa Lục. Trong phim, Lâm Duẫn đảm nhận vai Tống Dẫn Chương - "đệ nhất nghệ nhân đàn tỳ bà Hàng Châu". Cô có ngoại hình vô cùng nổi bật và cũng thể hiện được sự dại khờ của thiếu nữ khi yêu.

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Cách đây không lâu, Lâm Duẫn vướng tin đồn hẹn hò với tài tử Trần Hiểu sau khi hợp tác trong Mộng Hoa Lục, thậm chí cô còn ép buộc nam diễn viên ly hôn để đến với mình. Trước thông tin này, cả hai nghệ sĩ đều không lên tiếng mà tập trung vào sự nghiệp của mình.

Năm vai phụ được đánh giá cao trong "Mộng Hoa Lục", tại sao kỹ năng diễn xuất của Lâm Duẫn nữ lang Châu Tinh Trì lại bị nghi ngờ?

Năm vai phụ được đánh giá cao trong "Mộng Hoa Lục", tại sao kỹ năng diễn xuất của Lâm Duẫn nữ lang Châu Tinh Trì lại bị nghi ngờ?

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán, bạn cũng có thể thử xem bộ phim cổ trang nổi tiếng gần đây "Mộng Hoa Lục"! Tình tiết của bộ phim cũng có chút yếu tố hài hước thú vị, cộng thêm sự tham gia của hai diễn viên đình đám Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi cũng đủ khiến mọi người mong đợi và kỳ vọng.

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