Thấy vợ mới cứ khăng khăng đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng lén đặt tai nghe cửa thì 'chết sững' trước sự thật

Tâm sự 09/05/2026 19:53

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm.

Tôi 35 tuổi, từng ly hôn và có một con gái riêng. Vợ cũ phản bội khiến tôi oán hận. Tôi không cho vợ gặp hay liên lạc với con như đòn trả thù khiến cô ấy cả đời này cũng phải hối hận. Sau khi ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài. Nửa năm sau, tôi nhanh chóng kết hôn với Vy.

Vy là gái tân, hiền lành và nhân hậu, là giáo viên mầm non. Tôi quen biết cô ấy trong một lần cùng bạn bè đi làm từ thiện trong chùa. Vy ưa nhìn, thường xuyên đến chùa phụ giúp. Ngày đó nhìn thấy cô ấy chơi đùa với bọn trẻ trong chùa, tôi liền nghĩ đây có thể là người mẹ tốt cho con gái của mình. Tôi ích kỷ nghĩ cho con đầu tiên, nhưng tôi cũng có tình cảm chân thành với Vy.

 

Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà. Bố mẹ cô ấy ban đầu không thích tôi, nhưng thấy sự kiên trì và thật lòng của tôi thì dần trở nên quý mền tôi. Từ ngày về sống cùng nhau, Vy yêu thương và chăm sóc cho con riêng của chồng như con ruột của mình. 

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm. Tôi nghe thế thì thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao cả hai gần gũi với nhau hơn thì tình cảm càng gắn bó.

Thấy vợ mới cứ khăng khăng đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng lén đặt tai nghe cửa thì 'chết sững' trước sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Con gái tôi đang cầm điện thoại của vợ để gọi video call. Tôi nghe giọng của người bên kia thì biết ngay đó là vợ cũ của mình. Tôi thật sự tức giận, tôi không muốn cô ta liên lạc với con gái mình, cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi. Tôi đi tới giật điện thoại trên tay con, định lôi vợ vào phòng nói chuyện thì nghe tiếng con gái khóc nấc lên:

“Bố ơi bố đừng la mẹ Vy, là do con khóc đòi mẹ Vy gọi cho mẹ Phượng (tên vợ cũ của tôi). Bố đừng la mẹ Vy, con xin lỗi bố”.

Tôi thấy con khóc thì lòng mềm đi, vội dỗ con nín. Tôi hứa với con sẽ không la vợ thì con bé mới nín khóc rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Khi về phòng, vợ tôi xin lỗi tôi rồi nói:

“Em biết anh giận vợ cũ nhưng con gái anh đâu có lỗi gì. Mình được nhìn mặt ba mẹ mà lại bắt con gái mình không được nhìn thấy mẹ thì sao mà được hả anh? Em biết anh giận em nhiều chuyện, nhưng mà em cũng chỉ vì thấy thương con bé thôi. Trẻ con thì đâu có tội tình gì đâu anh”.

Tôi không trả lời vợ, cũng không tức giận với cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cái gai khó nhổ vì bị vợ cũ phản bội. Tôi cũng biết mình không đúng khi bắt con không được gặp mẹ, chắc tôi cần thêm thời gian. Qua chuyện này, tôi càng yêu thương người vợ hiện tại của mình hơn. Cô ấy tin tưởng tôi nên mới không ghen tuông với vợ cũ, lại còn vì con gái của tôi mà lén liên lạc với vợ cũ. Tôi thật sự rất nể trọng và biết ơn cô ấy.

Con gái 8 tuổi ngủ giường rộng vẫn than chật mỗi sáng, mẹ tưởng con đùa cho đến khi xem camera rồi khóc ngất vì sự thật

Con gái 8 tuổi ngủ giường rộng vẫn than chật mỗi sáng, mẹ tưởng con đùa cho đến khi xem camera rồi khóc ngất vì sự thật

Ngày đầu tiên có camera quan sát phòng ngủ của con gái, tôi mới chứng kiến toàn bộ sự thật. Khi con gái tôi đi ngủ, giường của con hoàn toàn rộng rãi không có gì. Khi con ngủ được một lúc thì từ cửa phòng có một bóng người tiến vào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chỉ vì dùng điện thoại đôi, vợ "chết đứng" khi nhận thay đơn hàng cho chồng rồi nghe shipper tiết lộ bí mật động trời

Chỉ vì dùng điện thoại đôi, vợ "chết đứng" khi nhận thay đơn hàng cho chồng rồi nghe shipper tiết lộ bí mật động trời

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Đêm cuối nằm cạnh nhau, chồng nghẹn ngào nhìn vợ thều thào lời trăng trối: "Ôm em đi, từ mai mình mất nhau thật rồi"

Đêm cuối nằm cạnh nhau, chồng nghẹn ngào nhìn vợ thều thào lời trăng trối: "Ôm em đi, từ mai mình mất nhau thật rồi"

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Mẹ chồng cũ cầu xin gặp cháu trước lúc lâm chung để tặng tài sản: Tôi chỉ nói một câu khiến bà khóc nghẹn vì cay đắng.

Mẹ chồng cũ cầu xin gặp cháu trước lúc lâm chung để tặng tài sản: Tôi chỉ nói một câu khiến bà khóc nghẹn vì cay đắng.

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Tưởng chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai ngờ biết được lý do thực sự anh ta bỏ bồ, tôi viết đơn ly hôn ngay lập tức

Tưởng chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai ngờ biết được lý do thực sự anh ta bỏ bồ, tôi viết đơn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Chê thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng chết đứng khi mẹ tôi rút tờ séc 3 tỷ: "Tôi lên để mua nhà mới cho con gái tôi!"

Chê thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng chết đứng khi mẹ tôi rút tờ séc 3 tỷ: "Tôi lên để mua nhà mới cho con gái tôi!"

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Phụ nữ ơi, đừng mải mê tìm kiếm một tấm chồng giàu sang, hãy tìm một người sẵn sàng dốc cạn đồng tiền cuối cùng vì bạn

Phụ nữ ơi, đừng mải mê tìm kiếm một tấm chồng giàu sang, hãy tìm một người sẵn sàng dốc cạn đồng tiền cuối cùng vì bạn

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng

Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Hùng hổ xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi đã hoảng loạn đến mức suýt đột quỵ.

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi đã hoảng loạn đến mức suýt đột quỵ.

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Thấy vợ mới cứ khăng khăng đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng lén đặt tai nghe cửa thì "chết sững" trước sự thật

Thấy vợ mới cứ khăng khăng đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng lén đặt tai nghe cửa thì "chết sững" trước sự thật

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm cuối nằm cạnh nhau, chồng nghẹn ngào nhìn vợ thều thào lời trăng trối: "Ôm em đi, từ mai mình mất nhau thật rồi"

Đêm cuối nằm cạnh nhau, chồng nghẹn ngào nhìn vợ thều thào lời trăng trối: "Ôm em đi, từ mai mình mất nhau thật rồi"

Mẹ chồng cũ cầu xin gặp cháu trước lúc lâm chung để tặng tài sản: Tôi chỉ nói một câu khiến bà khóc nghẹn vì cay đắng.

Mẹ chồng cũ cầu xin gặp cháu trước lúc lâm chung để tặng tài sản: Tôi chỉ nói một câu khiến bà khóc nghẹn vì cay đắng.

Tưởng chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai ngờ biết được lý do thực sự anh ta bỏ bồ, tôi viết đơn ly hôn ngay lập tức

Tưởng chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai ngờ biết được lý do thực sự anh ta bỏ bồ, tôi viết đơn ly hôn ngay lập tức

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Nửa đêm nghe tiếng chồng mờ ám vọng ra từ phòng chị dâu, tôi vừa đẩy cửa bước vào đã phải "chết đứng" trước cảnh tượng tréo ngoe

Nửa đêm nghe tiếng chồng mờ ám vọng ra từ phòng chị dâu, tôi vừa đẩy cửa bước vào đã phải "chết đứng" trước cảnh tượng tréo ngoe